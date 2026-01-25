¥¢¥á¥ê¥«¤¬WHOÃ¦Âà¤òÄÌ¹ð¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀ¤³¦¤Î°ÂÁ´¤òÂ»¤Ê¤¦·èÄê¤À¡×WHO¤Ï°ä´¸¤Î°Õ
WHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤Ï24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬WHO¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÄÌ¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ä´¸¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¡¢¾Íè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ºÆ¤Ó»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WHO¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÁÏÀß»þ¤«¤é¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢Å·Á³Å÷¤Îº¬Àä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ý¥ê¥ª¤äHIV¡¢¥¨¥Ü¥é½Ð·ìÇ®¡¢·ë³Ë¡¢¥Þ¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¸ø½°±ÒÀ¸Ê¬Ìî¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Ã¦Âà¤ÎÄÌ¹ð¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÀ¤³¦¤Î°ÂÁ´¤òÂ»¤Ê¤¦·èÄê¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬Ã¦Âà¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖWHO¤¬ÆÈÎ©À¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢WHO¤Ï¡ÖµÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤òÂº½Å¤·¡¢À¿¼Â¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤ëÈãÈ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¾ðÊó¤Ï¿×Â®¤«¤ÄÆ©ÌÀ¤Ë¶¦Í¤·¡¢ºÇÎÉ¤Îº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½õ¸À¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¦Âà¤ÎÄÌ¹ð¤Ï¡¢2·î2Æü¤«¤é¤ÎWHO¼¹¹ÔÍý»ö²ñ¤È¡¢2026Ç¯5·î¤ÎÀ¤³¦ÊÝ·òÁí²ñ¤Ç°·¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇWHO¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¾Íè¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤¬WHO¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È¤·¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£