¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯2²ó¡¿¸©ÅÔ¤ÏÁÇÄÌ¤ê¡¿»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ñÀ×!? ¥Ê¥¾¤Î¡Ö·ã¥ì¥¢ÆÃµÞ¡×¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡ª Â¸Â³¤Ë¤Ï²«¿®¹æ
¡ÖÉÙ»³±Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î¸ÄÀÅª¤¹¤®¤ëÆÃµÞ
¡¡ÉÙ»³¸©¤Î»äÅ´¡¢ÉÙ»³ÃÏÊýÅ´Æ»¤Ï±èÀþ¤Ë±§Æà·î²¹Àô¡¦¹õÉô¶®Ã«¤È¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î»³³Ù´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ëÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2µòÅÀ¤òÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¡×¤Ç¤¹¡£ËÜÀþ¤Î±§Æà·î²¹Àô±Ø¡Ê¹õÉô»Ô¡Ë¤ÈÎ©»³Àþ¤ÎÎ©»³±Ø¡ÊÎ©»³Ä®¡Ë¤Î67.7km¤òÄ¾¶á¤Ç¤Ï1»þ´Ö41Ê¬¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÉÙ»³¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤¤¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥Ê¥¾¤Î·ã¥ì¥¢ÆÃµÞ¡×¤Ç¤¹¡ÊÏ©Àþ¿Þ¡¿¼Ì¿¿¡Ë
¡¡±¿¹Ô¥ë¡¼¥È¤ä¥À¥¤¥ä¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÉÙ¤ß¡¢Åßµ¨¤Ï±¿µÙ¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÎó¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¸Â³¤Ë¤Ï¡Ö²«¿®¹æ¡×¤¬¤È¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÙ»³ÃÏÅ´¤Ïµð³Û¤Î±Ä¶ÈÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»»ö¶È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ë¤â¥á¥¹¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿Îó¼Ö¤¬Áö¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÈ¾À¤µªÁ°¤Î1976Ç¯4·î¡¢Åö½é¤Ï±§Æà·î²¹Àô¡½Î©»³´Ö¤ò¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1976¡½83Ç¯¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼ÖÎ¾¡Ö¥¥Ï8000·Ï¡×¡Ê°úÂàºÑ¤ß¡Ë¤¬½¼Åö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÌ¾Å´¤È¹ñÅ´¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤òÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿µÞ¹Ô¡ÊÅÓÃæ¤«¤éÆÃµÞ¤Ë¾º³Ê¡Ë¡ÖËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡×¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ö¹ç¤¤±¿ÍÑ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥Ï8000·Ï¤ò½ü¤¯¤È¡¢¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ë¤ÏÉÙ»³ÃÏÅ´¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ËÉ®¼Ô¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡Ë¤¬¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢µþºåÅÅµ¤Å´Æ»¤Î¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥«¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿½éÂå3000·Ï¡Ê°úÂàºÑ¤ß¡Ë¤ò2Î¾ÊÔÀ®¤Ë²þÂ¤¤·¤¿10030·Á¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Êý¸þËë¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¡¡Î©»³¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢±¿Å¾»Î¤À¤±¤¬¾èÌ³¤¹¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó±¿Å¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤Ï²«¿§¤ÈÎÐ¿§¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿§¹ç¤¤¤«¤é¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ãÅÅ¼Ö¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å´Æ»Í§¤Î²ñ¤Î¡Ö¥í¡¼¥ì¥ë¾Þ¡×¤ò1980Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿¼«¼ÒÈ¯Ãí¼ÖÎ¾14760·Á¤Î°ìÉô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢³¥¿§¤ÈÀÖ¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿ÅÉÁõ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤³¤óÅÅ¼Ö¡×¤Î°¦¾Î¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ô¤ÏµÙÆü¤À¤±¡¢¤·¤«¤âËÜ¿ô¤Ï¡Ä¡ª
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ï2025Ç¯¤Ë¤Ï4·î11Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎµÙÆü¤Ë±¿¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Û¤ÜÆ±´ü´Ö¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢Åßµ¨¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤ëÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤é¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Î¤Ï±§Æà·î²¹Àô¤ò9»þ17Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¡¢Î©»³¤Ø10»þ58Ê¬¤ËÅþÃå¤¹¤ëÎó¼Ö1ËÜ¤À¤±¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢È¿ÂÐÊý¸þ¤ÎÎó¼Ö¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³ÃÏÅ´ËÜÀþ¤Î±§Æà·î²¹Àô±Ø¼Ë¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á±§Æà·î²¹Àô¤ÎÂÚºß¸å¤ä¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î¹õÉô±§Æà·î²¹Àô±Ø¡Ê¹õÉô»Ô¡Ë¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ë¿·¹õÉô±Ø¤«¤éÎ©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ë¡¼¥È¤ÎÎ©»³¹õÉô´Ó¸÷Î©»³¥±¡¼¥Ö¥ë¥«¡¼¤ÈÀÜÂ³¤¹¤ëÎ©»³±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ï±¿ÄÂ¤Î¤Û¤«¤ËÆÃµÞÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Á´¶è´Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÂç¿Í400±ß¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ÎÄä¼Ö±Ø¤«¤é¤À¤ÈÂç¿Í200±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¿·¹õÉô¤«¤éÎ©»³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤Ð1»þ´Ö24Ê¬¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¾è¤êÅ´¤¬¼ñÌ£¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤Ï¡ÖÆÃµÞÎÁ¶â¤¬¤ï¤º¤«200±ß¤È¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¡ª¡×¤È±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â10030·Á¤ÎÅ¾´¹¥¯¥í¥¹¥·¡¼¥È¤Ë¹ø¤«¤±¤ì¤Ð¡¢µþºå¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿²Ö·Á¼ÖÎ¾¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±§Æà·î²¹ÀôÈ¯¼Ö¸å¤Ï¿·¹õÉô¡¢ÅÅÅ´¹õÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·µûÄÅ¡ÊµûÄÅ»Ô¡Ë¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤é³êÀî¡Ê³êÀî»Ô¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÉÙ»³¸©¤Ê¤É¤¬½Ð»ñ¤¹¤ëÂè»°¥»¥¯¥¿¡¼Å´Æ»¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤È¤ÎÊÂÁö¶è´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ÏµûÄÅ¤«¤é³êÀî¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÅì³êÀî¡Ê³êÀî»Ô¡Ë¤Î1±Ø¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤Ï5±Ø¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ÎÉáÄÌÅÅ¼Ö¤¬7¡Á8Ê¬¤Ç·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤ÎÉáÄÌ¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â12Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÄä¼Ö±Ø¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ê¤é¤ÐÂÐ¹³¤Ç¤¤½¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¿·µûÄÅ¤ÎÎÙ¤ÎÅÅÅ´µûÄÅ¤ËÄä¼Ö¸å¡¢³êÀî¤Î1±ØÀè¤ÎÃæ³êÀî¡Ê³êÀî»Ô¡Ë¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³êÀî¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¡ÖÃæ³êÀî¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î»Ô³¹ÃÏ¤ä³êÀî»ÔÌò½ê¤Ë¶á¤¯¡¢³êÀî¤è¤êÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»³ÃÏÅ´¤È¤·¤Æ¤Ï³êÀî¤è¤êÃæ³êÀî¤ÎÊý¤¬Ää¼Ö¤µ¤»¤ëÍ¥ÀèÅÙ¤¬¹â¤¤¾å¡¢¿·µûÄÅ¡½³êÀî´Ö¤Î¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶è´Ö¤Î±¿ÄÂ¤Ï480±ß¤È¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ÎµûÄÅ¡½³êÀî´Ö¡Ê240±ß¡Ë¤Î¼Â¤Ë2ÇÜ¤Ç¡¢ÆÃµÞÎÁ¶â¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð680±ß¤ËËÄ¤é¤à¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ì¡×¤ò2²ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¡¤½¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ï¼¡¤ÎÄä¼Ö±Ø¤Î¾å»Ô¡Ê¾å»ÔÄ®¡Ë¡¢Â³¤¯»ûÅÄ¡ÊÎ©»³Ä®¡Ë¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÇË¬¤ì¤Þ¤¹¡£Îó¼Ö¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯±¿Å¾¤¬2²ó¤â³Ú¤·¤á¡¢¤·¤«¤âÆ±¤¸±Ø¤Ë2²óÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´õ¾¯ÂÎ¸³¤âÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³ÃÏÅ´ËÜÀþ¤Î¾å»Ô±Ø¤ÇÊÂ¤ó¤À10030·Á¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡¾å»Ô¤ÏÀþÏ©¤¬¹Ô¤»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ¬Ã¼±Ø¤Ç¡¢¾å»Ô¤¬»ÏÈ¯¡¦½ªÅÀ°Ê³°¤ÎÅÅ¼Ö¤ÏÁ´¤Æ¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»ûÅÄ¤Ç¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯±¿Å¾¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÀþ¤Î¾å»Ô¤«¤é»ûÅÄÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤ò½ü¤¯¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸©Ä£½êºßÃÏ¡¦ÉÙ»³»Ô¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤âÄä¼Ö¤¹¤ëÉÙ»³±Ø¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÅÅÅ´ÉÙ»³¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤ÏÉÙ»³»Ô¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ûÅÄ¤«¤éÎ©»³Àþ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ªÅÀ¤ÎÎ©»³¤Þ¤Ç¤¢¤È¤Ï¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÁö¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ûÅÄ¤ÏËÜÀþ¡¢Î©»³Àþ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Û¡¼¥à¤¬¡ÖV»ú·¿¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢Î©»³Àþ¤ÎÎ©»³ÊýÌÌ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤ÏËÜÀþ¾å¤Ç¿Ê¹ÔÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÅ¼Ö¤ÏËÜÀþ¤ÎÅÅÅ´ÉÙ»³ÊýÌÌ¥Û¡¼¥à¤Î1ÈÖÀþ¤Ë10»þ14Ê¬¤ËÃå¤¡¢²¼¼Ö¤¹¤ëµÒ¤ò¹ß¤í¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¤ÈÁ°¿Ê¤·¡¢Î©»³Àþ¤ÈËÜÀþ¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤éÄä¼Ö¡£±¿Å¾»Î¤¬Îó¼Ö¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¾èÌ³°÷¼¼¤Ë°Ü¤ê¡¢»ûÅÄ¤ÎÎ©»³ÀþÎ©»³ÊýÌÌ¥Û¡¼¥à¤Î4ÈÖÀþ¤ÇºÆ¤Ó¥É¥¢¤ò³«¤¤¤Æ10»þ20Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ûÅÄ¤Ç¥É¥¢¤¬2²ó³«ÊÄ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©»³Àþ¤ÎÅÅÅ´ÉÙ»³¹Ô¤¤¬10»þ15Ê¬¤Ë3ÈÖÀþ¤ØÆþÀþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤ò1ÈÖÀþ¤Ç¹ß¤ê¤ì¤ÐÎÙ¤ÎÈÖÀþ¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ûÅÄ¤«¤éÎ©»³¤Ø¸þ¤«¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤Ï4ÈÖÀþ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤âÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÏÂç¤¤Ê´ôÏ©¤Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆÈÆÃ¤Ê±¿¹Ô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åßµ¨°Ê³°¤ÎµÙÆü¤Ë1Æü1ËÜ¤À¤±¤ÎÀßÄê¤Ê¤Î¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2022Ç¯4·î¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷µÒ¸º¾¯¤ò¼õ¤±¤Æ±¿µÙ¤·¡¢Íâ23Ç¯4·î¤ËºÆ³«¤·¤¿¤â¤Î¤Î1Æü1ËÜ¤Î¤Þ¤ÞÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÙ»³ÃÏÅ´¤Î»ûÅÄ±Ø¤Î¹½Æâ°ÆÆâ¿Þ¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Î¤ß¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡ÉÙ»³ÃÏÅ´¤Ï¶áÇ¯¡¢¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò4·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´·Îã¤Ë½¾¤¦¤È2026Ç¯4·î¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤ÏÅÐ¾ì¤«¤é50Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢26Ç¯4¡½11·î¤Ï±¿¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤Ï¶õÀÊ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2026Ç¯¤Ï±¿¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¶è´Ö¤ÎÇÑ»ß¤Î¹ÔÊý¼¡Âè¤Ç¤ÏÇÑ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£ÉÙ»³ÃÏÅ´¤ÏÉÔºÎ»»¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÀþ¤Î³êÀî¡½±§Æà·î²¹Àô´Ö¤È¡¢Î©»³Àþ¤Î»ûÅÄ¤«¤éÎ©»³¤Ø8±ØÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤¿´äÖ²»û¡Ê¤¤¤ï¤¯¤é¤¸¡Ë¤«¤éÎ©»³¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÔÀ¯¤Î»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤·¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯11·îËö¤Ë¤â°ìÉô¶è´Ö¤Î±¿¹Ô¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤ÏÉÙ»³ÃÏÅ´¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¤Ç¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀÖ»ú6²¯±ß¤Î¤¦¤Á»°Ê¬¤ÎÆó¤ËÅö¤¿¤ë·×4²¯±ß¤òÉÙ»³¸©¤È±èÀþ7»ÔÄ®Â¼¤¬½õÀ®¤¹¤ë¤È¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Ï©ÀþÂ¸Â³¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤Ï2027Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛ¤ËÃå¼ê¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¤¢¤¤¤ÎÉ÷¤È¤ä¤ÞÅ´Æ»¤ÈÊÂÁö¤¹¤ëËÜÀþ³êÀî¡½¿·µûÄÅ´Ö¤ÎÂ¸ÇÑ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¶è´Ö¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¤ÎÅÅ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ú¥óÆÃµÞ¤ò¸½¹Ô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ë¤ÏÎ©¤Á´ó¤é¤º¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ò2²ó·«¤êÊÖ¤¹¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´Ñ¸÷ÃÏÄ¾·ëÆÃµÞ¤ÏÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£