¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·ÀÌóÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¡×¤â¡Ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ö°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×ÆüËÜ¸ì¤Ç¡È°úÂàÊóÆ»¡É¤Ë¸ÀµÚ
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç°úÂàÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î24Æü¡¢°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°úÂàÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ÀµÚ¤·¡¢ÈÝÄê¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¢¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î°úÂà¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·ÀÌóÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°úÂàÊóÆ»¤òÈÝÄê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸þ¤Ï¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢Áª¼ê²ñ¡¢ÂåÍý¿Í¤ÈÏÃ¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤ä¤êÈ´¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤Ð¤Þ¤¿°ì¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤·¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¾¯¤·¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡39ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤Ïºòµ¨¡¢³«Ëë¤«¤é±¦Éª±ê¾É¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£15»î¹ç¤Ç5¾¡5ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.38¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
