¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃó¼Ö¾ì¤Ç½»¿Í¤Î²ñ¼Ò°÷ÌÚÅÄÂç½õ¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï25Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¼«¾Î²òÂÎ¶È¾®½Ð·ÄÆóÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ç¸å¤í¤«¤é¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤Æ»¦¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¸áÁ°8»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÉ±Ï©½ð¤ò½ÐÈ¯¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï20Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÌÚÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæÉÕ¶á¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤·»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£¼Ö¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢ÇØ¸å¤«¤é½±¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ØÌ¾¼êÇÛ¤µ¤ì¡¢23Æü¤ËÀÐÀî¸©¼·Èø»ÔÆâ¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¡£