¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç¸¸¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Ä»°ãø·°¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏµÚÂèÅÀ¡ÖÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÂÐÀï¡£28Ê¬¤Ë¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢72Ê¬¤Ë¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢90¡Ü2Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ËÄ¾ÀÜFKÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1¡Ý2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï²ÚÎï¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áª¼êºÎÅÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤Ï¡¢»°ãø¤Ë¡Ö6¡×ÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢¡Ö30Ê¬¤Ë¤Ï¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¡Ë¥À¥ó¥¯¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿ºÝ¤Î56Ê¬¤Ë¤Ï¹Ó¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬Ìµ¸ú¤È¤µ¤ì¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥ë¥¢¥à¤ÈÂÐÀï¡£28Ê¬¤Ë¥ä¥·¥ó¡¦¥¢¥ä¥ê¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢72Ê¬¤Ë¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤òµö¤¹¤È¡¢90¡Ü2Ê¬¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤ËÄ¾ÀÜFKÃÆ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1¡Ý2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ë4»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀÃÆ¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï²ÚÎï¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¥·¥å¡¼¥È¤ò±é½Ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£