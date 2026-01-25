全世界で大ヒットを記録した『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025）の続編映画の撮影が、2026年4月より始まる見込みであることがわかった。ギャレット役を演じるジェイソン・モモアが明かしている。

テレビ番組「The Tonight Show」に出演したモモアは、続編の撮影開始時期について「もうすぐですよ。4月の終わりです。予定に入っています」と報告。 さらに「脚本はもっと良くなっています。本当に良い出来で、声を出して笑ってしまいました。脚本を読んで大笑いしたのは久しぶりです。前回の脚本は戸惑ったけど、今回は大笑いです」と語っている。

前作に続いてプロデューサーを兼任しているモモアの発言だから、続編の内容には期待が持てそうだ。前作のジャレッド・ヘスが監督として復帰し、クリス・ギャレッタと共に脚本も担当する。出演者にはモモアのほか、スティーブ役でジャック・ブラックが続投。プロデューサーにはメアリー・ペアレント、ケイル・ボイター、ロイ・リー、トルフィ・フランス・オーラフソンらが名を連ねている。

『マインクラフト／ザ・ムービー』は、史上最も売れたビデオゲーム「マインクラフト」の実写映画版。“謎のキューブ”を手にしたことで、はみ出し者の4人組が全てが四角形でできた異世界へ転送されてしまい、先住者スティーブの助けを借りながら、創造力を武器に過酷なサバイバルに挑んでいく。2025年4月に公開された本作は、全米で1億6,200万ドル、全世界で3億1,200万ドルという予想を上回るオープニング興収を記録。2025年のハリウッド映画としては、ディズニー映画『リロ＆スティッチ』実写版（10億3,000万ドル）に次ぐ第2位の成績を収めた。

映画『マインクラフト／ザ・ムービー』続編は2027年7月23日に全米公開予定。撮影は2026年4月末ごろに始まる見込み。

