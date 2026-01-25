中村倫也が主演するドラマ「DREAM STAGE」（TBS系）の第2話が、23日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、K-POPの世界を舞台に、“元”天才音楽プロデューサーの吾妻潤（中村）が、落ちこぼれボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）と出会い、夢に向かって踏み出していく姿を描くK-POP版“スポ根”ドラマ。

国立での初パフォーマンスを経て、一致団結した落ちこぼれボーイズグループ・NAZE。しかしライバル・TORINNER（トリナー）が所属する超大手事務所の圧力により、NAZEへの取材はゼロ…。マネジャーの水星（池田エライザ）は途方に暮れる。

ナム社長（ハ・ヨンス）は新たなチャンスを求めて活動拠点を日本に移すことを決意。メンバーは吾妻の家で共同生活をスタートする。しかし、吾妻の几帳面な生活ルールと、相変わらず基礎ばかりのレッスンに、うんざりするメンバーたち。

見かねて「私にできることないでしょうか? NAZEの役に立ちたいんです!」と決意をぶつける水星に、吾妻は知名度ゼロのド新人・NAZEが出られる「ライブイベント」を探せと指示。自信がなくコンプレックスの塊だった自分を変えるため、必死で飛び込み営業に挑む水星だったが、連戦連敗。ポケットに退職届を隠しつつ、何とか前を向く水星。

そんな水星の背中に「がんばんなさい」と小さく声を掛けた吾妻は、何やら策略を巡らせて…。

放送終了後、SNS上には、「水星ちゃん回だった。水星ちゃんの頑張りと、吾妻Pの背中を押す言葉に号泣した」「水星さんの誠実さは強みだと思う。後半、泣いてしまった」「ドラマと現実が交差する演出が面白い。敏腕プロデューサーの中村倫也と、鈍臭いマネージャーのエライザちゃんがツボ過ぎる」「レイナさんが最低な人だった。渋谷凪咲ちゃんの演技がすごい。水星、頑張れ」などの感想が投稿された。

また、菜々緒や中条あやみ、佐野勇斗らドラマ「TOKYO MER」（TBS系）に出演していたメンバーが友情出演したことから、「TOKYO MERのメンバーがめっちゃ出てるのがすごい」「MERメンバーが出てる。宮澤エマさんがかわいい」「ドリステがMER祭り」「菜々緒さんたちが再集結したのがうれし過ぎる」といった声が集まった。