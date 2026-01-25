¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÅü¼ÁÀ©¸Â¡ÖÅü¼Á¥¼¥í¡×¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Ê¤¤¡Ä1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¡Ö¼ç¿©¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¡×¤Ï¡©¡ÚÀìÌç°å¤¬²óÅú¡Û
´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤ò¸º¤é¤¹¿©¤ÙÊý¥ë¡¼¥ë¡Ä¼ç¿©¤Ï¡Öº£¤ÎÈ¾Ê¬¡×¤«¤é
¡ÖÅü¼ÁÀ©¸Â¡×¤È¤¤¤¦¿©»öË¡¤Ï¹¤¯ÃÎ¤ì¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÅü¼Á¤ò¤É¤ì¤À¤±¸º¤é¤¹¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°Õ¸«¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åü¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤Ï·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¡¢´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤òÁý¤ä¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡È¸º¤é¤¹¤Ù¤¡É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Åü¼ÁÎÌ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿©Ê¬¤ÎÅü¼ÁÎÌ¤Ï20¡Á40g¡£1Æü¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç130g¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Åü¼Á¤¬Â¿¤¤¼ç¿©¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¤´ÈÓ¤ÎÌÜ°ÂÎÌ¤Ï70g¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¼ç¿©¤«¤é¤ÎÅü¼ÁÎÌ¤Ï25g¤Û¤É¤Ç¡¢Æù¤äµû¡¢ÌîºÚ¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Åü¼ÁÎÌ¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃãÏÒ1ÇÕ¤Ç¤´ÈÓ150g¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃãÏÒ¤ËÈ¾Ê¬¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï½Å¤µ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÎÌ¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸¼ÊÆ¤Ç¤â»¨¹òÊÆ¤Ç¤âÅü¼ÁÎÌ¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¼ç¿©¤ÎÌÜ°ÂÎÌ
Åü¼Á¤òÂ¿¤¯´Þ¤à¿©ÉÊ¤¬¡¢¤´ÈÓ¡¢¥Ñ¥ó¡¢ÌÍ¤Ç¤¹¡£
ÀºÀ½Åü¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤Î¼ç¿©¤ÎÎÌ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×½ÐÅµ¡§¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹7Æü´Ö¼ÂÁ©¥ì¥·¥Ô¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë
Ä«¿©¤ÏÉ¬¤º¿©¤Ù¤ë
¡Ö1ÉÃ¤Ç¤âÄ¹¤¯¿²¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÄ«¤Ï°ß¤¬½Å¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Ä«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤»¤ë¿©»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢Ä«¿©¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ä«¿©¤òÈ´¤¯¤È¤Û¤«¤Î¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅü¼Á¥á¥¤¥ó¤ÎÐ§¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢·ìÅüÃÍ¤ÏµÞ¾å¾º¡£·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤³¤½¤¬¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä»éËÃ´Î¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢Ä«¿©¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¿©¤Ù¤¹¤®¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¿©¤ò¤È¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¸ú²Ì¢¨¡×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡ºÇ½é¤Ë¤È¤ë¿©»ö¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¡¼¥ë¡Ë¤¬¡¢¼¡¤Ë¤È¤Ã¤¿¿©»ö¡Ê¥»¥«¥ó¥É¥ß¡¼¥ë¡Ë¤Î¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤³¤È¡£
Ä«¿©¤ÏÉ¬¤º¤È¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿©»öÆâÍÆ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·ìÅüÃÍ¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤Ä«¿©¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ï¡ÖÌîºÚ¥¹¡¼¥×¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÌ¤â¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å¬ÅÙ¤Ë¿åÊ¬¤â¤¢¤Ã¤ÆËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â¡¢ÌîºÚ¥¹¡¼¥×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤Ä«¿©
Åü¼Á¤ò´Þ¤à¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¡£¡ÈÂ¤·¤Æ¤ä¤»¤ëÄ«¿©¡ÉÁª¤Ó¤ò¡£
½ÐÅµ¡§¡ØÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡´ÎÂ¡¤«¤é»éËÃ¤òÍî¤È¤¹7Æü´Ö¼ÂÁ©¥ì¥·¥Ô¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï2ÇÜ¤Ë¡£Àè¤Ë¿©¤Ù¤ë
¼ç¿©¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î2ÇÜ¤ËÁýÎÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³Îà¡¢³¤Áô¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¡É¤Ê¤³¤È¡£¼ç¿©¤Î¤´ÈÓ¡¢¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤··ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÀÝ¼èÉÔÂ¤ÏÁË»ß¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¿©ºà¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤è¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÌîºÚ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¿©Íß¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯¤«¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ì¤ÐËþÂ´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤Ï¼ê¤Ç»ý¤Ä¤ÈÎ¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë350g¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤ËÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¡¢ÌîºÚ¤ò¿©»ö¤ÎºÇ½é¤Ë¿©¤Ù¤ë¡Ö¥Ù¥¸¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¡¢¿©¸å¤Ë·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤¹¤ë¡È·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¢¨¡É¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¿©¸å¤Î·ìÅüÃÍ¤¬µÞ¾å¾º¤ÈµÞ¹ß²¼¤òµ¯¤³¤¹¾õÂÖ¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¡¢»éËÃ´Î¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¡£
Èø·Á Å¯
Ä¹Ìî¸©º´µ×»ÔÎ©¹ñÊÝÀõ´ÖÁí¹çÉÂ±¡
³°²ÊÉôÄ¹¡¿¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È³°Íè¡×Ã´Åö°å