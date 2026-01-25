¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¸¶±Ñè½²Ö¡Ö»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¥ë¥Õ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÄÉÅé
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¸¶±Ñè½²Ö¡Ê26¡áNIPPON¡¡EXPRESS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬24Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºòÇ¯12·î23Æü¤Ë78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Õ¾¢¤ÎÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£1·î24Æü¤ÏÈøºê¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¸Á°¤ÎÈøºê¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö1·î24Æü¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡£Àè·î23Æü¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤ÏÅ·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤â¡¢Âº·É¤â¡¢Âç¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¡¢¤Þ¤À¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬º£¤Î»ä¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ball¡¡is¡¡never¡¡lie¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ë¥´¥ë¥Õ¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Å·¹ñ¤ØÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£