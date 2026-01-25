¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ö¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Êø¤·¤¿»þ´ü¤¬¤³¤Î£±Ç¯¤Ç¡Ä¡×NGÈÖÁÈ¤ÎÂ¸ºßÌÀ¤«¤¹¡Ö»ä¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Ê32¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO MX¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶¤Î¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¡Ê³Ö½µÅÚÍË¸á¸å6»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¾®Åç¤Ï23Ç¯3·î¤Ë2ºÐÇ¯²¼¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤È·ëº§¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢É×¤¬ºòÇ¯2·î¤ËµÞ»à¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
³èÆ°ºÆ³«¸å¤Î½é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤Î¿À¤µ¤Þ¡×¤òÁª¤ó¤À¡£MC¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¹â¶¶ÌÐÍº¤«¤éº£¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¾®Åç¤Ï¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¡£Á°¤è¤ê¤â¡¢¤è¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯»ä¤â¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿»þ´ü¤¬¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö²¿¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢°¸ý·Ï¤È¤«¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤½¤¦¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¤â¤·µá¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢»ä¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾®Åç¤Ï10ÆüÊüÁ÷¤ÎÁ°ÊÔ¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢¾®Åç¤¬¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£