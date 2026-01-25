ÊÆ¡¢12½£¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¡¡Îò»ËÅª´¨ÇÈ¡¢1ËüÊØÄ¶·ç¹Ò
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤Ê´¨ÇÈ¤ò¼õ¤±¤ÆÆîÉô¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡¢ÅìÉô¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É·×12½£¤Ç¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÎ©µ¤¾Ý¶É¤Ï¿Í¸ý¤ÎÌó4³ä¤ËÅö¤¿¤ë1²¯4ÀéËü¿Í°Ê¾å¤Ë´¨ÇÈ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£24¡¢25¤ÎÎ¾Æü¤ÇÊÆ³ÆÃÏ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¹Ò¶õÊØ·×1Ëü¿ôÀéÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤éÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï30¡Á60¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤ÎÀÑÀã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¸á¸å»þÅÀ¤ÇÆîÉô¤Î¥Æ¥¥µ¥¹¡¢¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡¢À¾Éô¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³¤Î³Æ½£¤òÃæ¿´¤Ë·×Ìó12Ëü¸Í¤¬ÄäÅÅ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õÊØ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢¹Ò¶õ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥§¥¢¡×¤Ë¤è¤ë¤È·ç¹Ò¤Ï24Æü¤Ë4400ÊØ°Ê¾å¡¢25Æü¤ÏÌó9400ÊØ°Ê¾å¡£ÆÃ¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¤äÆîÉô¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥À¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç±Æ¶Á¤¬¿ÓÂç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆCBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶á¹Ù¤Î¥À¥ì¥¹¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï24Æü¡¢ÇÛ´É¤¬ÇËÎö¤·¡¢¿ôÀéÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·èÄê¤·¤¿¡£