¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áº£Ç¯ÇÛ¿®¡¡PV¸ø³«¤Ç¼çÂê²Î¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áPV
¡¡¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¡¢ÀïÁèÊ¼´ï¤È¤·¤Æ²þÂ¤¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿9¿Í¤Î¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çº¤ß¡¢°¥¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»°¤ÈÀï¤¦Êª¸ì¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ï1964Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤ò¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Î°ìÉô²»¸»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÀè¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Ë·èÄê¡£1979Ç¯ÊüÁ÷¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î²Î¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¼«¿È¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»Î¤¿¤Á¤Î½ÉÌ¿¡¢°¥¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢BARBEE BOYS¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°É»Ò¤Î²Î¾§¤Ç¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£°É»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ï¥¿¥¯¥·°É»Ò¤¬¼çÂê²Î¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅý¤¢¤ëºîÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Î¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¶Ê¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÏ¿²»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£ÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢°É»Ò¤Ê¤ê¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¼çÂê²Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤«¤Ã¤±¤§¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¿·ºî¥¢¥Ë¥áPV
¡¡¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¡¢ÀïÁèÊ¼´ï¤È¤·¤Æ²þÂ¤¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿9¿Í¤Î¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»Î¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çº¤ß¡¢°¥¤·¤ß¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»°¤ÈÀï¤¦Êª¸ì¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ï1964Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Ë·èÄê¡£1979Ç¯ÊüÁ÷¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î²Î¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¼«¿È¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»Î¤¿¤Á¤Î½ÉÌ¿¡¢°¥¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢BARBEE BOYS¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°É»Ò¤Î²Î¾§¤Ç¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£°É»Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ï¥¿¥¯¥·°É»Ò¤¬¼çÂê²Î¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅý¤¢¤ëºîÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Î¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¶Ê¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÏ¿²»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£ÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢°É»Ò¤Ê¤ê¤Î¿·¤·¤¤¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¼çÂê²Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£