¡ÖÌ¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë´é¡×
ÁêÅ´Àþ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¶áÇ¯¡¢¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¡¢ÁêÅ´¡¦JRÄ¾ÄÌÀþ¤¬³«¶È¤·¡¢JRÀþ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¿·½ÉÊýÌÌ¤ØÄ¾ÄÌ¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÁêÅ´¿·²£ÉÍÀþ¤¬³«¶È¤·¡¢¿·²£ÉÍ±Ø¤ÇÅìµÞÀþÊýÌÌ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅ´¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤âÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÏÁêÅ´ÀþÆâ¤Î¤ß¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ13000·Ï¤ò1ÊÔÀ®¡Ê8Î¾¡ËÆ³Æþ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
13000·Ï¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡ß°Â¿´¡ß¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡ßÌ¤Íè¡×¡£¼ÖÎ¾Á°ÌÌ¤Ï¡Ö¿å¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¿Ê¤à³¤¤ÎÀ¸¤Êª¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®Îï¤ÊÂ¤·Á¤È¤·¡¢Á°¾ÈÅô¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿ÇÛÃÖ¤Ç¤¹¡£
¼ÖÂÎ¿§¤ÏÁêÅ´¤Î¥¡¼¥«¥é¡¼¡ÖYOKOHAMA NAVYBLUE¡×¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢Á°ÌÌÃæ±ûÉô¤Ë¥Þ¥Ã¥ÈÄ´¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ò¿·¤¿¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°¾ÈÅô¤Ï¡¢ÆþÀþ»þ¤Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¼ÖÎ¾¤Î²£´é¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤¿¿·Àß·×¡£Î¾Ã¼Éô¤Ë¤Ï13000·Ï¤Î¡ÖConcept Emblem¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Åô¶ñÆâÉô¤Ë¤ÏÀþÏ©¤Î¤µ¤Ó¿§¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÇÛ¿§¤â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¡¼¥ó¡¡ºÂÀÊÁý¤ÈÂ¿ÌÜÅª¥¹¥Ú¡¼¥¹
13000·Ï¤Î¼ÖÆâ¤Ï¥°¥ì¡¼´ðÄ´¤ÇÅý°ì¤·¡¢¥¬¥é¥¹À½¤Î²ÙÃª¤ä»ÅÀÚ¤ê¡¢´ÓÄÌÈâ¤ÎºÎÍÑ¤Ç³«Êü´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£Í¥ÀèÀÊ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥·¡¼¥È¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢Î©¤ÁºÂ¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äß¤ê³×¤ÏÂÊ±ß·Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£ÀèÆ¬¼Ö¤Ï6ÀÊ¡¢1ÊÔÀ®¤¢¤¿¤ê¤Ç12ÀÊ¤âºÂÀÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á´¼ÖÎ¾¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢¾å¤Ë¤Ï17¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¼°°ÆÆâÉ½¼¨´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢Â¿¸À¸ì°ÆÆâ¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¶¯²½¡£¼ÖÆâËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÁüÅÙ¤È¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢ÀßÃÖ±Ø¤Ç¼«Æ°Ää¼Ö¤Ç¤¤ëTASC¡ÊÄê°ÌÃÖÄä»ßÁõÃÖ¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥Ê¥Î¥¤¡¼X¡×ÅëºÜ¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢12000·Ï¤ÈÆ±·¿¤ÎIGBT¥¿¥¤¥×VVVF¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿À©¸æÁõÃÖ¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢¼¼ÆâÅô¡¦³Æ¼ïÅô²ÐÎà¤ÎLED²½¤Ê¤É¤Ç¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¼ÖÎ¾¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1Î¾Åö¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤«¤«¤ëÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤òºÇÂç39¡óÍÞ¤¨¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó33.3¥È¥ó¤ÎCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤ò¸«¹þ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÅ´¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤äÁêÌÏÅ´Æ»¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö13000·Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆ±¼ÖÎ¾¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¢Á÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖDD200·Á¼°ÅÅµ¤¼°¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëµ¡´Ø¼Ö¡×¤Î±¿Å¾Âæ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¤ä¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡§ÁêÌÏÅ´Æ»¡Ë
