¡ÚÏ«ºÒ»àË´»ö¸Î¡Û¥«ー¥Ýー¥È¤Î²òÂÎ¹©»öÃæ¡¡¥¢¥ë¥ßÀ½¤ÎÃì¤¬Æ¬Éô¤Ë¾×ÆÍ¡¡55ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡Ú²¬»³¡Û
¤¤Î¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¤Ç¡¢²òÂÎ¹©»öÃæ¤ËÃì¤¬ÅÝ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÒÉß»Ô°¤ÃÎ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Åª¾ì½ßÉ×¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Åª¾ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Î½¤È2¿Í¤Ç¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¶â²¬ÅìÄ®¤ÎÌ±²È¤Ç¥«ー¥Ýー¥È¤Î²òÂÎ¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²òÂÎÃæ¤Î¥«ー¥Ýー¥È¤ÎÃì¡Ê¥¢¥ë¥ßÀ½¡¢¹â¤µÌó250¥»¥ó¥Á¡¢ÉýÌó9¡ß16¥»¥ó¥Á¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤Î¸¶°ø¤ÇÅÝ¤ì¡¢Åª¾ì¤µ¤ó¤ÎÆ¬Éô¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸ÎÅö»þ¡¢Åª¾ì¤µ¤ó¤ÏÃì¤ò¼ê¤Ç»Ù¤¨¡¢Æ±Î½¤¬°ÜÆ°¼°¥¯¥ìー¥ó¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±Î½¤¬¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¡¢Åª¾ì¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö20Ê¬¸å¤ËÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£