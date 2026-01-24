¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥¥¸¥Ã¥¯¡×¤¬GINZA SIX¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡¡ÆüËÜ½é¾åÎ¦¥â¥Ç¥ë¤âÈäÏª
¡¡ÊÆ¹ñÈ¯¤Î¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¥¸¥Ã¥¯¡ÊKizik¡Ë¡×¤¬¡¢GINZA SIX5³¬¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î28Æü¤«¤é4·î21Æü¤Þ¤Ç¡£
◾️Kizik POP-UP STORE GINZA SIX
¡¡¥¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢¤«¤«¤È¤òÆ§¤à¤è¤¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ò¡¼¥ëÉôÊ¬¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ê¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«µ¡Ç½¤òºÎÍÑ¡£Ä¾¶á3Ç¯´Ö¤ÎÊÆ¹ñ¤Æ゙¤ÎÎß·×ÈÎÇä¸Ä¿ô¤Ï300ËüÂ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ë¥Ê¥¤¥í¥ó¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·ºî¥·¥å¡¼¥º¡Ö¥·¥¨¥Ê¡ÊSiena¡Ë¡×¡Ê2Ëü3100±ß¡Ë¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥¢¥Æ¥Í 2¡ÊAthens 2¡Ë¡×¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥Æ¥Í 2 ¥Ë¥Ã¥È¡ÊAthens 2 Knit¡Ë¡×¡Ê2Ëü900±ß¡Ë¤òÈäÏª¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·¿§¤Ê¤É¡¢·×19¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¤ò½ç¼¡¼è¤ê°·¤¦¡£
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§GINZA SIX 5³¬
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1