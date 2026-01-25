◇米男子ゴルフツアー アメリカン・エキスプレス第3日（2026年1月24日 カリフォルニア州 ピート・ダイ・スタジアムC＝7210ヤード、ニクラウス・トーナメントC＝7147ヤード、ラキンタCC＝7060ヤード、いずれもパー72）

26位から出た久常涼（24＝SBSホールディングス）はニクラウス・トーナメントCを5バーディー、2ボギーの69で回り、通算14アンダーで24位に浮上し、決勝ラウンドに進んだ。首位と8打差。

ピート・ダイ・スタジアムCを70で回った中島啓太（25＝フリー）と、ラキンタCCを69で回った金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はともに10アンダーの74位でカットラインに1打及ばず予選落ち。ラキンタCCを69で回った平田憲聖（25＝ELECOM）は6アンダーの120位で予選落ちに終わった。

キム・シウ（韓国）が22アンダーで単独首位。18歳のブレイズ・ブラウン（米国）と世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（29＝米国）が21アンダーで1打差の2位につけた。

プロアマ形式の4日間大会。予選ラウンドは3コースを使用し54ホールで争われ、決勝ラウンド18ホールはピート・ダイ・スタジアムCで行われる。