¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¼çºÅ¤ÎÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê33¡Ë¤é¤â½ÐÀÊ¤·¡¢3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¡ÈÁ°¾¥Àï¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ï¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤¬Áª½Ð¤·¤¿Î¾¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡¢¿·¿Í²¦¤Ê¤É³Æ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬ËèÇ¯½ÐÀÊ¤¹¤ë¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çº£²ó¤Ç101²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ½¸·ë¤·¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ï¡¼¥É¥Ç¥£¥Ê¡¼¡×¡¢¡ÖÌîµåÈÇ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡Ë¼ø¾Þ¼°¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅý¤Î¥ª¥Õ¤ÎºÅ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÍâÇ¯¤Î19Ç¯¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿24Ç¯1·î¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿25Ç¯1·î¤Ï¡¢ËÜµò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò½±¤¦»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç·çÀÊ¡£¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡¢ÈïºÒ¸½¾ì¤ÇÆ®¤¦¾ÃËÉ»Î¤é¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤â½ÐÀÊ¡£¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂçÃ«¤ÏÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÅ¾å¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÂçÃ«¤Î¸å¤í¤òÄÌ¤ê²á¤®¤ëºÝ¡¢2¿Í¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬·Ú¤¯ÂçÃ«¤ÎÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤é3¿Í¤â3·î¤ÎWBC¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÏÁ°²ó2023Ç¯Âç²ñ·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£ÆüËÜ¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÂçÃ«¤¬ÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð½à·è¾¡°Ê¹ß¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£