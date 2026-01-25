¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡ÙÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë½é¸ø³«¡ª¡¡°É»Ò¤¬²Î¾§¤¹¤ë¼çÂê²ÎÆþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼PV²ò¶Ø
¡¡Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¡£ËÜÆü1·î25Æü¤ÎÀÐ¥Î¿¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤è¤ê¼çÂê²ÎÆþ¤ê¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬²ò¶Ø¡£¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°É»Ò¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡£
【動画】サイボーグ009・島村ジョーのビジュアル初公開！　アニメ『サイボーグ009 ネメシス』ティザーPV
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡×¤Ï¡¢¡È009¡ÉÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë9¿Í¤Î¥¼¥í¥¼¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤¿¤Á¤¬¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤êÀïÁè¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¼´ï¤È¤·¤Æ²þÂ¤¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÁÈ¿¥¤òÃ¦½Ð¤·¡¢À¤³¦¤«¤éÁè¤¤¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¤ËÀï¤¦Êª¸ì¡£
¡¡1964Ç¯7·î19Æü¤Ë¡Ö¾¯Ç¯¥¥ó¥°¡×¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢³Æ»¨»ï¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤âÏ¢ºÜ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£2024Ç¯7·î19Æü¡¢ºîÉÊÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢1979Ç¯ÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Ë·èÄê¡£ÀÐ¥Î¿¹¼«¿È¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»Î¤¿¤Á¤Î½ÉÌ¿¡¢°¥¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢BARBEE BOYS¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°É»Ò¤Î²Î¾§¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡°É»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ï¥¿¥¯¥·°É»Ò¤¬¼çÂê²Î¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¿¼¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÁÅý¤¢¤ëºîÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë²Î¤Ç·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¶Ê¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÏ¿²»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º´Æ£ÍÎ²ð¤µ¤ó¤¬¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢°É»Ò¤Ê¤ê¤Î¿·¤·¤¤¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥ÒºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¼çÂê²Î¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤â²ò¶Ø¡£¼çÂê²Î¡ÖÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡×¤Î°ìÉô²»¸»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÀè¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Î¡Ö¥Î¡×¤Î»ú¤Ï¡¢Ìó60¡ó½Ì¾®¤¬Àµ¼°É½µ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Î¡Ö¥Î¡×¤Î»ú¤Ï¡¢Ìó60¡ó½Ì¾®¤¬Àµ¼°É½µ