ÍûÂçÅýÎÎŽ¢¼«¼ç¹ñËÉ¤Ï´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜŽ£¡ÄÀï»þºîÀïÅýÀ©¸¢Å¾´¹µÄÏÀ¤ËÂ®ÅÙ½Ð¤ë¤«
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¿·¤¿¤Ê¹ñËÉÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤È´ØÏ¢¤·¡¢¡ÖÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ç¼«¼ç¹ñËÉ¤Ï´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¡£³Î¸Ç¤È¤·¤¿¼«¼ç¹ñËÉ¤È´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡ËÊ¿ÏÂ¤¬»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎNDS´ØÏ¢ÊóÆ»¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î1¡¥4ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¹ñËÉÈñ¤ò»Ù½Ð¤·À¤³¦5°Ì¤Î·³»öÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç´ÚÌ±¹ñ¤¬¼«¤éËÉ±Ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¿ÊÃæ¤ÎÀï»þºîÀïÅýÀ©¸¢Å¾´¹¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿È¯¸À¤È²ò¼á¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ö2026¹ñËÉÀïÎ¬¡ÊNDS¡Ë¡×¤Ç´Ú¹ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¹â¤¤¹ñËÉÈñ»Ù½Ð¤È·ø¸Ç¤ÊËÉ±Ò»º¶È¡¢Ä§Ê¼À©¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¶¯ÎÏ¤Ê·³»öÎÏ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î½ÅÍ×¤À¤¬¤è¤ê¸ÂÄêÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¾ò·ï¤Ç¤âËÌÄ«Á¯ÍÞ»ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¼çÍ×ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎNDS¤ÏÊÆ·³ÀïÎÏ±¿ÍÑ¤ÎºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñËÜÅÚËÉ±Ò¤ÈÀ¾È¾µå¤ÎÍø±×¼é¸î¤òÄó¼¨¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÃæ¹ñÍÞ»ß¤ò³Ë¿´ÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë´Ú¹ñ¤ÈËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡ËÆ±ÌÁ¹ñ¤¬ÃÏ°è°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£
´ÚÈ¾Åç¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÇÌÀÇò¤Ê¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯ÍÞ»ß¤Ç¼çÆ³ÅªÌò³ä¤ò¤¹¤ë°Õ»Ö¤ÈÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¤ÈÌÀ¼¨¤·¤¿¡£¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¡ÖÀÕÇ¤¶Ñ¹Õ¤ÎÊÑ²½¤Ï´ÚÈ¾Åç¤ÇÊÆ·³¤ÎÀïÎÏÂÖÀª¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÍø±×¤È¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢º£¸åºß´ÚÊÆ·³±¿ÍÑ¤ÈÌò³äÊ¬Ã´µÄÏÀ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿É¾²Á¤Ë¤è¤ê´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬2030Ç¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¿ä¿ÊÃæ¤ÎÀï»þºîÀïÅýÀ©¸¢Å¾´¹µÄÏÀ¤Ë¤âÂ®ÅÙ¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£NDS¤ÏÆ±ÌÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÁªÊÌÅª´ØÍ¿¡×¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Ë¿´¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏÇ½ÎÏ¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤¬¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÆ±ÌÁ¤ÎÀÕÇ¤¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÊý¸þ¤ËÀïÎ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ü¤·¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¼«¼ç¹ñËÉ¤È´ÚÈ¾ÅçÊ¿ÏÂ¤ÏÁªÂò¤Ç¤Ê¤¯Âç´ÚÌ±¹ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÈÄ¾·ë¤·¤¿ÌäÂê¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¤Î¾å¤Ç·ÐºÑ¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£