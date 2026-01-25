『仮面ライダーゼッツ』CODEのエージェント コードナンバー：シックスは平川結月 『キングオージャー』ではリタ・カニスカ役
仮面ライダー史上初、胸に巻く革新的な変身ベルト＝“ゼッツドライバー”や、“夢”をモチーフとした世界観が反響をよんでいる『仮面ライダーゼッツ』。物語は新章に突入。主人公・万津莫（よろず・ばく）／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）が属する極秘防衛機関“CODE”の司令官・ゼロ（声：川平慈英）が、CODEの元エージェント・ノクス／小鷹賢政（古川雄輝）によって破壊されてしまっただけでなく、ついにCODEの“闇”を知ってしまった莫が苦悩する…という、これまでにないシリアスなフェーズを迎えている。
【写真】コードナンバー：シックスが擬装するロードシックス
その新局面で、CODEの歴戦のエージェント3人が相次いで出現。先日公開された“新章ビジュアル”でも3、5、6という数字が割り振られたエージェントの姿が公開されていたが、その新キャラクター、コードナンバー：スリー、ファイブ、シックスそれぞれの詳細が解禁された。
第17話のラストで突然、姿を現し、怪しさを振りまいたのが、コードナンバー：スリー。破壊されたゼロに代わって司令官を務めることとなったエージェントで、目的のためなら手段を選ばない冷酷な男となっている。演じる玉城裕規（たまき・ゆうき）は、『刀剣乱舞』『弱虫ペダル』『ライチ☆光クラブ』など数々の舞台やミュージカルで活躍。映像作品でも『遺留捜査』（2022年／テレビ朝日）、『罠の戦争』（2023年／関西テレビ・フジテレビ）、『科捜研の女 season23』（2023年）、映画『NOT BEER』（2023年）、『邪魚隊／ジャッコタイ』（2024年）などで変幻自在の表現力を見せつけてきた実力派。特撮ヒーロー作品は本作が初出演でもちろん“擬装”も初。「歴史ある仮面ライダーシリーズの作品に参加させていただけていることが夢のように幸せです。そして、まさか擬装できるとは…まさに夢か現かわかりません」と大興奮しながら演じている。
新たに登場するコードナンバー：ファイブは、“CODEの番犬”を自認する、荒々しいエージェント。狙ったターゲットは絶対に逃がさない、執念深さも持ち合わせている。CODEへの復讐に燃えるノクスとは激突必至。はたしてどんな戦いを繰り広げていくのか？演じるのは、『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』（2022年）の終盤、敵の幹部・ソノロク役で登場し、その存在感で波乱をもたらした怪優・小柳心（こやなぎ・しん）。小柳は「ソノロクからファイブ、6から5へと“出世した”と考えております。もしかするといつか1に…なんて“夢”を見ながら邁進していく所存です！」と『ゼッツ』での大暴れを宣言。「息子にパパは仮面ライダーだと言えて鼻高々！引き続きお楽しみください！」と意気込みを語っている。
そして、コードナンバー：シックスは、怪事課の刑事・南雲なすか（小貫莉奈）の高校時代の親友・宮本紅覇（みやもと・くれは）。紅覇は第18〜19話、夢の中で莫と出会ったことをきっかけに、CODEのエージェントだった記憶を取り戻し、組織に復帰することを決断した。葛藤を乗り越え、使命に目覚めた紅覇は今後、CODEのためだけに動いていくのか。演じるのは、『王様戦隊キングオージャー』（2023年）でリタ・カニスカ／パピヨンオージャーを演じて人気を博した平川結月（ひらかわ・ゆづき）。『キングオージャー』では高い襟と前髪で顔を隠すクールな国王を演じたが、本作はファン待望の“顔出し”出演。約2年ぶりに特撮ヒーロー作品に戻ってきた。平川は「今回はエージェントということで銃でのアクション等も挑戦しております。そして、擬装。非常にゾクゾクしました。『キングオージャー』で“王鎧武装”していたときとはまた違った感覚です」と胸を高鳴らせながら撮影に励んでいる。
一癖も二癖もある歴戦のCODEのエージェントたちは、今後、CODEに疑問を抱く莫の敵となるのか、味方となるのか。反逆者・ノクスをどう追い詰めていくのか。そして、そもそも莫は自分を操っていたCODEに対してどんな決断を下すのか。ただ“夢主”を救うために悩みながらも戦いに身を投じる莫／ゼッツ、ひたすらCODEの壊滅を狙うノクス＆ザ・レディ（美村里江）、組織を守るべく行動するCODEエージェントたち、そして人々の悪夢を入り口に現実世界をも侵食しようと企む敵・ナイトメア。4つ巴の乱戦がますます加速していく。
■平川結月コメント
宮本紅覇改め、コードナンバー：シックスとして出演させていただきます。このお話をいただいたときから上堀内佳寿也監督をはじめ、スタッフのみなさまとまたご一緒できることを本当に楽しみにしていました！今回はエージェントということで銃でのアクション等も挑戦しております。そして、擬装。非常にゾクゾクしました。『キングオージャー』で“王鎧武装”していたときとはまた違った感覚です。『仮面ライダーゼッツ』に新たな風を吹かせられるよう精いっぱい務めますので、引き続きよろしくお願いいたします!!
■平川結月コメント
