ÅìÌî¹¬¼£¡ÖÊüÁ÷Ë¡¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡Ä¡×¼ã¼ê»þÂå¤Î»Å»ö¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅìÌî¹¬¼£¤¬¡¢¤¤ç¤¦25ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¤è¤·¤â¤È¡ØÅìÌî¤Ö¤é¤Ö¤é¥Á¡¼¥¡¼¥º¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÌî¹¬¼£¡õ¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢¾®Ã®¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ
¡¡ÅìÌî¤È¥²¥¹¥È¤¬ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤ë³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¾®Ã®»Ô¤ò»¶ºö¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤Î°ÆÆâ¿Í¡¦¥¢¥é¥¤¥Ò¥«¥ê¤È¶¦¤Ë¡ÖµìÆüËÜÍ¹Á¥³ô¼°²ñ¼Ò¾®Ã®»ÙÅ¹¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤³¤³¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¡Ø¿´Â¡¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Þ¤Á¡¦¾®Ã®¡×¤Î¹½À®Ê¸²½ºâ¤Î°ì¤Ä¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿°ÂÂ¼¤Ï¡Ö¤Ø¡¼¡×¤È¶Ã¤¯¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¾ÜºÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤°ÂÂ¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìÌî¤Ï¡ÖµÙ·ÆÃæ¡¢»öÁ°¤Ë¤É¤³¹Ô¤¯¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¤«¤é¡¢Ä´¤Ù¤ë¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Í¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¸½¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡¡Ö¾ÆÆù Âç¿ÎÌç Åì±ÀÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®Ã®¥Ó¡¼¥ë¤Ç´¥ÇÕ¤·¡¢¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¤ò´®Ç½¡£¥ï¥¤¥ï¥¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÅìÌî¤¬¼«¿È¤Î¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°ÂÂ¼Æ±ÍÍ¡¢Íç¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÅìÌî¤Ï¡ÖÌ¼¤¬ÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢»Å»ö¤Î7³ä¤¬Íç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤è¡£½Ð¤·¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÊüÁ÷Ë¡¤Î·ä´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÂÂ¼¤ÏÆ±¶¿¤ÎEXILE SHOKICHI»Å¹þ¤ß¤Î¡ÖÆù¤Î¾Æ¤Êý¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î·úÃÛ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¾®Ã®¥Ð¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®Ã®¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ð¥¤¥ó¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤ò³Ú¤·¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ð¤ï¤Ê¤¤Å¹Ä¹¤Ë¡¢ÅìÌî¤¿¤Á¤¬²Ì´º¤ËÄ©¤à¡£
