¡ÚÀã¤Î±Æ¶Á¡Û¥¹ー¥Ñー¡Ö¤¤¤Ê¤Ð¡×¡Ö¤Ï¤¯¤È¡×Á´Îó¼Ö¤¬±¿µÙ¡¡°øÈþÀþ¡¦·ÝÈ÷Àþ¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤Ç±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¡Ú25Æü¸áÁ°8»þ¸½ºß¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê£²£µÆü¡Ë¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¹ー¥Ñー¤¤¤Ê¤Ð¤È¥¹ー¥Ñー¤Ï¤¯¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎó¼Ö¡¢²¼µ¤ÎÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú°øÈþÀþ¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢°øÈþÀþ¤Ï¡¢¹ßÀÑÀã¤Î¤¿¤á¡¢»ÏÈ¯Îó¼Ö¤«¤é¡ÚÃÒÆ¬±Ø～Èþºî²ÃÌÐ±Ø´Ö¡Û¤Ç½ªÆü±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¡¢ÄÅ»³±Ø¢ÍÃÒÆ¬ÊýÌÌ¹Ô¤¤ÎÎó¼Ö¤Ï¡ÖÈþºî²ÃÌÐ¹Ô¤¡×¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¡¢Èþºî²ÃÌÐ±Ø¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ü¡ÚÄÅ»³¢ÍÃÒÆ¬ÊýÌÌ¡Û ¡¦ÄÅ»³±Ø¡Ê£±£µ»þ£±£´Ê¬È¯¡Ë¢ÍÉáÄÌ¡¡ÃÒÆ¬¹Ô¤
¡ü¡ÚÃÒÆ¬¡¦Èþºî²ÃÌÐ¢ÍÄÅ»³ÊýÌÌ¡Û ¡¦Èþºî²ÃÌÐ±Ø¡Ê£²£±»þ£²£¹Ê¬È¯¡Ë¢Í²÷Â®¡¡ÄÅ»³¹Ô¤¡¡
¡Ú·ÝÈ÷Àþ¡Û
·ÝÈ÷Àþ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Î¤¿¤á¡¢ »ÏÈ¯¤«¤é¡ÚÅì¾ë±Ø～È÷¸åÍî¹ç±Ø´Ö¡Û¤ÇÎó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼¡¤ÎÎó¼Ö¤Ï°Ê²¼¤Î¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¸«¢ÍÈ÷¸åÍî¹çÊýÌÌ¡Û
¡¦¿·¸«±Ø¡¡£µ»þ£±£¶Ê¬È¯¡¡²÷Â®¡¡È÷¸åÍî¹ç¹Ô¤¡¡¡¡
Åì¾ë±Ø～È÷¸åÍî¹ç±Ø´Ö
¡¦¿·¸«±Ø£±£³»þ£°£°Ê¬È¯¡¡ÉáÄÌ¡¡È÷¸åÍî¹ç¹Ô¤¡¡¡¡
Åì¾ë±Ø～È÷¸åÍî¹ç±Ø´Ö
¡ÚÈ÷¸åÍî¹ç¢Í¿·¸«ÊýÌÌ¡Û
¡¦È÷¸åÍî¹ç±Ø¡¡£¶»þ£´£±Ê¬È¯¡¡ÉáÄÌ¡¡¿·¸«¹Ô¤¡¡¡¡
È÷¸åÍî¹ç±Ø～Åì¾ë±Ø´Ö
¡¦È÷¸åÍî¹ç±Ø£±£´»þ£³£¹Ê¬È¯¡¡ÉáÄÌ¡¡¿·¸«¹Ô¤¡¡¡¡
È÷¸åÍî¹ç±Ø～Åì¾ë±Ø´Ö
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢±Æ¶ÁÀþ¶è°Ê³°¤ÎÀþ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Îó¼Ö¤Î±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤äµÞî±¤Î¹Ô¤ÀèÊÑ¹¹¡¢ÂçÉý¤ÊÃÙ¤ì¤¬¤Ç¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¡¢±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÉ±¿·Àþ¡Û
º´ÍÑ～ÄÅ»³¡Î±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡ÏÄÅ»³～¿·¸«¡Î±¿Å¾¼è¤ê»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ï
¡ÚÇìÈ÷Àþ¡Û
¿·¸«～¾åÀÐ¸«¡Î±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ï