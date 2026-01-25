LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を1月24日正午から25日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、ホテルリソル池袋が8,892円から、シタディーンセントラル新宿東京が16,056円から、ホテルエミシア札幌が8,125円から、三井ガーデンホテル札幌ウエストが10,140円から、八幡平マウンテンホテルが13,600円から、万座ホテルジュラク（2食付）が22,590円から、富山エクセルホテル東急が8,766円から、ライズホテル大阪北新地が7,810円から、大阪エクセルホテル東急が16,400円から、ホテルインターゲート広島が5,852円から、JR九州ステーションホテル小倉が10,180円から、ザロイヤルパークホテルアイコニック那覇が11,980円から、リーガロイヤルリゾート沖縄北谷が17,748円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。