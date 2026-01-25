「マネーリテラシーの低さが心配」27歳女性、年収300万円。両親との実家暮らしで「結婚後の資金集め」
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都在住・27歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：27歳女性
職業：児童指導員
在住：東京都町田市
家族構成：父親、母親、自分、妹
世帯年収：父親不明、自分300万円、妹300万円
実家の間取り：1軒家4LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万円
交際費：2万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：7万円
貯金総額：190万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下の女性の1カ月の平均消費支出は21万4719円です。そのうち、住居費の平均は5万711円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万4008円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出る予定があるかどうかについては、「あります。先日入籍したので、来年中には出て夫と暮らす予定です」と回答しています。
「結婚後の生活資金を貯めるため」実家暮らしを選んでいる理由については、「年収があまり高くないので、結婚後の生活の資金を貯めるためには、支出の抑えられる実家がいいと思ったため」と言います。
また、「電車等の利便性の高い場所に実家があるので、就職時、特に一人暮らしの必要性を感じなかったため」と話しました。
「マネーリテラシーの低さが心配」両親、妹と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「妹の部屋と隣り合わせなので、お互いの生活音が筒抜けになり、プライバシーがないことが気になります」とのこと。
「また、連絡なしに外泊をすると親が心配するので、外泊の際は親に連絡をする必要があり、少しだけ煩わしく感じます」と普段の生活で感じている悩みを吐露。
お金に関する悩みについては、「生活にかかるお金について、親に任せてしまってあまり自分が理解していないので、これから実家を出るにあたってマネーリテラシーの低さが心配です」と教えてくれました。
すでに入籍しており、結婚後の生活資金を貯めるために実家暮らしを続けているという回答者。実家への生活費や交際費を確保しながらも、順調に貯金額を増やせている様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)