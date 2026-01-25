¡Ô¥×¥íÌîµå¡Õµð¿Í¤Ï²¦Æ»¡¢¹Åç¤Ï¿¦¿Íµ»¡Äº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬½Ð¤½¤í¤¤ºÝÎ©¤Ä¥í¥Ã¥Æ¤Î¡ÈÆÈ¼«Ï©Àþ¡É
¡¡ËèÇ¯¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤ë¥×¥íÌîµå¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡£¶áÇ¯¤Ï³È»¶ÁÀ¤¤¤Î¡Ö¥¥é¥¥éÇÉ¡×¤È¡¢ÅÁÅý¤Î½Å¤ß¤òÇØÉé¤¦¡ÖÊÝ¼é¡¦ÍÍ¼°ÈþÇÉ¡×¤Ø¤ÎÆó¶Ë²½¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤âÄÁ¥ï¡¼¥É¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥´¤ËÀø¤Þ¤»¤¿¡ÈÀÖ¡É¤¬Áþ¤¤¡Ä¹Åç¥«¡¼¥×¤Î2026Ç¯¥¹¥í¡¼¥¬¥ó
Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¹ÅÇÉ¤Ê´Á»ú¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê±Ñ¸ì¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2011Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö¥À¡×¤¬Îò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï¡Ø¥À¤µ¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¼º¾Ð¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Ê¹ß¤â¡ØÇ®ÃË¡Ù¡Ø1¥À¥Û¡¼!¡Ù¤È³Î¿®ÈÈÅª¤ÊÄÁ¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¡£º£µ¨¤Ï¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ç¤Ï¡¢¹Åç¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¡î¡î¡î¡Ê¥É¥É¥É¥©¡¼!!!¡Ë¡Ù¤ä²óÊ¸¤Î¡Ø¤¿¤Ã¤¿º£ ¤³¤ÎAKA¤Î»Ò Éñ¤¤¤¿¤Ã¤¿¡Ù¤òÈäÏª¡£¡ÈSNS¤Ç¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÂÔ¤Á¡É¤¬µåÃÄ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÆü¤Î¡Ö¥É¥é¤¢¤²¢¬¡×¤À¡£¡ÖÎµº²Ç³¾¡¡×¡ÖÍ¦Î¶ÆÍ¿Ê¡×¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ÆÃÏÌ£¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ö¤É¤é¥Ý¥¸¡×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤â¸ìÈø¤ËÌð°õ¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤Æ¥¥é¥¥éÏ©Àþ¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ËÄÀÂÚ¥à¡¼¥É¤ò²õ¤·¡¢½ç°Ì¤âµ¤Ê¬¤â¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼¹Ç°¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢±Ä¶ÈÂ¦¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥»¥ó¥¹¤òÁÀ¤¦°ìÊý¡¢¸½¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤Î¥Î¥ê¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¡¹Åç¤Ï¡Ö¤¬¤¬¤¬¤¬¤¬¤à¤·¤ã¤é¡×¡Ö¤·¤ã!¡×¡Ö¼×ÆóÌµÆó¡×¤ËÂ³¤¯¡È¤·¤ã¡É¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖSHAKARIKI¡Ê¤·¤ã¤«¤ê¤¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥´¤Ë¡ÖAKA¡ÊÀÖ¡Ë¡×¤òÀø¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÓ¹¤é¤»¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¬¤à¤·¤ã¤é¤òÄ¶¤¨¤¿É¬»à¤µ¡×¤òÅÁ¤¨¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¹Åç¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤è¤ê¸ì´¶¤ÎÀª¤¤¤È¡¢¡ØÀÖ¡Ù¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¥Þ¥¹¥È¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î¥×¥í¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¿¦¿Íµ»¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡ØSHAKARIKI¡Ù¤â°ì¸«ÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£ÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ¼´¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µåÃÄ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âSNSÀïÎ¬¤òÁ¯ÌÀ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖÇ®·è #Bassion2026¡×¤À¡£
¡Ö¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÃæ¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢SNS¤Ç¤Î¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤·Ú¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¹¤á¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µå¾ì¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤â¹¤²¤Æ°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢µð¿Í¤Ï¡ÖÁ°¿Ê¡ÁGIANTS CHALLENGE¡Á¡×¤ÈÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤ÎÍÍ¼°Èþ¤ò´Ó¤¯¡£Â¾µåÃÄ¤¬¥¥é¥¥é¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¾þ¤ëÃæ¡¢Í·¤Ó¤òÇÓ½ü¤·¤¿ÌµÌ£Ìµ½¤Ê¥ï¡¼¥ÉÁª¤Ó¤Ë¡¢µÕ¤Ë²¦Æ»¤ò¹Ô¤¯ËÜµ¤ÅÙ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Í¥¿·Ï¤ä²¦Æ»·Ï¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¥í¥Ã¥Æ¤È³ÚÅ·¤À¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ø¥Þ¥¦¥¨¢¬¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÁÏ©Àþ¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØPLAY FREE. WIN HARD.¡Ù¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ²ñÅª¤Ç¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î³ÚÅ·¤Ï¡¢¡Ø¶¯ÏÉ³×¿·¡Ê¤¤ç¤¦¤·¤å¤¦¤«¤¯¤·¤ó¡Ë¡Ù¤ÈÉð¹ü¤ÊÂ¤¸ì¤òºÎÍÑ¡£¤¤¤«¤Ä¤¤»É½«¤òÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Î¤«¡£