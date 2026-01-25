Ž¢À¸¤Þ¤ì¤¿·îŽ£¤¬°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÄÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ËÜ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Ž¢À®¸ù¼Ô¤Î¿¿¼ÂŽ£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
À¤³¦¤ÎÉÙ¹ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤ä¡¢¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¹¥¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þÂå¡¢µ¡²ñ¡¢´Ä¶¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÉôÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤À¡£
¸¶½ñ¤¬2008Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦860ËüÉôÆÍÇË¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î¿·Ìõ¡¦´°ÌõÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö³°¤ìÃÍ¡Ê¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥¢¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎã³°Åª¤ÊÀ®¸ù¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÎºÍÇ½¤äÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°ÉôÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²ÈÄí¤ä»þÂåÇØ·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢À®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤¹¥«¥Ê¥À·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È·óºî²È¡£¡Ø¥Æ¥£¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡À¤¤ÎÃæ¤òÆ°¤«¤¹¡ÖÎ¢¤Î»°¸¶Â§¡×¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡¥í¥¼¥È¤ÎÆæ
¥Ñ¡¼¥È1¡¡¶öÁ³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹
Âè1¾Ï¡¡¥Þ¥¿¥¤¸ú²Ì
Âè2¾Ï¡¡1Ëü»þ´Ö¤ÎË¡Â§
Âè3¾Ï¡¡Å·ºÍ¤ÎÌäÂê¡¡¤½¤Î1
Âè4¾Ï¡¡Å·ºÍ¤ÎÌäÂê¡¡¤½¤Î2
Âè5¾Ï¡¡¥¸¥ç¡¼¡¦¥Õ¥í¥à¤Î3¤Ä¤Î¶µ¤¨
¥Ñ¡¼¥È2¡¡ÅÁÅý
Âè6¾Ï¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¥Ï¡¼¥é¥ó
Âè7¾Ï¡¡¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±Â²ÏÀ
Âè8¾Ï¡¡¿åÅÄ¤È¿ô³Ø»î¸³
Âè9¾Ï¡¡¥Þ¥ê¥¿¤Î¼è°ú
¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡¡¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ÎÊª¸ì
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¿¤á¤Î¥¬¥¤¥É
¢£¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥×¥íÁª¼ê¤Î¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¡×
¥«¥Ê¥À¿Í¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥¿½£ÆîÉô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ì¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥í¥ó¥³¥¹¤Ï¡¢¡Ê¡ö¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¡Ë¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢A¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡£
¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¤Ï¡¢ºÊ¤Î¥Ý¡¼¥é¤È¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤È°ì½ï¤Ë´ÑµÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¡£ºÊ¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿»î¹ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥í¥¸¥ã¡¼¡×¤È¡¢Èà½÷¤ÏÉ×¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ÄÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡²¿·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¡×
¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¤ÏÅö»þ¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼É½¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ºÊ¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«¡¢1·î¤È2·î¤È3·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î³ä¹ç¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¤ó¤À¡×
¤½¤ÎÌë¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥×¥íÁª¼ê¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤êÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥×¥í¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢½êÂ°¤¹¤ë½¸ÃÄ¤ÇÄºÅÀ¤ËÆþ¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î40¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬1·î¤«¤é3·î¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢30¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬4·î¤«¤é6·î¤Î´Ö¡¢20¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬7·î¤«¤é9·î¤Î´Ö¡¢¤½¤·¤Æ10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬10·î¤«¤é12·î¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½ÐÈ¯ÅÀ¤«¤é¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿
ÃÂÀ¸·î¤¬ÊÐ¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æ´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼³¦¤Ï¡¢Ç¯Îðµ¬Äê¤Î´ð½àÆü¤ò1·î1Æü¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢1·î2Æü¤Ë10ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç10ºÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥Ð¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÊÐ¤ê¤Ï3¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤¦¤ÈÉ¬¤ºµ¯¤³¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÁªÈ´¡¢Ç½ÎÏÊÌ¥¯¥é¥¹ÊÔÀ®¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¤È¤Ï°ã¤¦·Ð¸³¤À¡£
¤Þ¤ÀÍÄ¤¤ÃÊ³¬¤ÇÍ¥½¨¤Ê»Ò¤É¤â¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤ò·è¤á¡¢Í¥½¨¤È¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤ò¤½¤ÎÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤·¡¢¤½¤·¤Æ»ØÆ³¤ä»î¹ç¤Ê¤É¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤¿¤ÀÃ±¤ËÁá¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡ÖÍ¥½¨¡×¤È¤µ¤ì¤¿¾¯¿ô¤Î»Ò¤É¤â¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÈÃÂÀ¸Æü¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢À®¸ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£³Ú¡¹¤È¥È¥Ã¥×¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤âºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍ¥½¨¤Ê¿Í¤À¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÃ±½ã¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥í¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ä»ä¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Èà¤é¤Ï¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÀ®¸ù¤Ç·èÄêÅª¤ÊÌò³ä¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£À®¸ù¤Ï¡ÖÎßÀÑÅªÍ¥°ÌÀ¡×¤Î·ë²Ì
À®¸ù¤È¤Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÖÎßÀÑÅªÍ¥°ÌÀ¡×¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¤â¡¢ºÇ½é¤ÏÂ¾¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤è¤ê¾¯¤·¤¦¤Þ¤¤¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Êº¹¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º¹¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤ÇºÇ½é¤Î¾®¤µ¤Êº¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢³°¤ìÃÍ¡Ê¡öÂ¾¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÊÂ³°¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀ®¸ù¼Ô¡Ë¤ËÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤ÎÎã¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤ä¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¡Ê¡öÃÎÇ½¡¢·Ý½Ñ¡¢±¿Æ°¤Ê¤ÉÆÃÄê¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤ÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Í¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐºÍÇ½¤Î¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¡¢¡Ê¡ö¥«¥Ê¥À¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼³¦¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ¯Îðµ¬Äê¤Ç1·î1Æü¤ò´ð½àÆü¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥Á¥§¥³¤Î¡Ê¡ö¥µ¥Ã¥«¡¼¡ËU-20ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£7·î¡¢10·î¡¢11·î¡¢12·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ8·îÀ¸¤Þ¤ì¤È9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤À¡£Ç¯ÅÙ¤Î¸åÈ¾¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Â¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Á¥§¥³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿Í¸ý¤Î¤¦¤Á¡¢ÍÇ½¤ÊÁª¼ê¤Î¼Â¼ÁÅª¤ËÈ¾¿ô¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£Ç¯ÅÙ¤Î´ð½àÆü¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À®¸ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ°¿Í²½¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À®¸ù¤ÎÄêµÁ¤«¤éÏ³¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¸½¹Ô¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù¤òÁË³²¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£´ð½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¿¤è¤ê¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼õ¤±¿ÈÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À®¸ù¼Ô¤È¤½¤ì°Ê³°¤¬·è¤Þ¤ë²áÄø¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤ÎÂç¤¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ö»ä¤¿¤Á¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯ÅÙ¤Î´ð½àÆü¤Ë¤Ï½ÅÂç¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¥ê¡¼¥°¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢ÃÂÀ¸·î¤Ç¶èÀÚ¤ê¡¢2¤Ä¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï3¤Ä¤Î¥ê¡¼¥°¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£
¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î¹¬±¿¤ä¡¢×ó°ÕÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¡×¤È¡ÖÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¡×¤Î°ã¤¤
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥ë¡¼¤Ï¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¸¦µæ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Çò¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¹õ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÎ¾Êý¤À¡£ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Î»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¡¢12¤Î²ÈÄí¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥é¥ë¡¼¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºÇÄã¤Ç¤â20²ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£1²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¿ô»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¡£
12¤Î²ÈÄí¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤·¤¿¤é¡¢12ÄÌ¤ê¤Î»Ò°é¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤¿Æ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢´Å¤¤¿Æ¤â¤¤¤ë¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¤¿Æ¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¿Æ¤â¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥ë¡¼¤¬È¯¸«¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤Î¡ÖÅ¯³Ø¡×¤Ï2¤Ä¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î2¤Ä¤òÊ¬¤±¤ëÀþ¤Ï¡¢¤Û¤Ü´°àú¤Ë¼Ò²ñ³¬µé¤òÊ¬¤±¤ëÀþ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¡Ê¡öÃæÎ®²ÈÄí¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÈÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Î°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÃæÎ®²ÈÄí¤Î¿Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¡£¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤¬¸¢°Ò¤¢¤ëÎ©¾ì¤ÎÂç¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢¸ò¾Ä¤·¡¢°ÛµÄ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ë¡¼¤ÏÃæÎ®²ÈÄí¤Î»Ò°é¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¶¨Æ¯Åª°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¢£ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¸¢Íø°Õ¼±¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Å¤é¤¤
¶¨Æ¯Åª°éÀ®¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£ÃæÎ®²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥ë¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢ÃæÎ®²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¸¢Íø°Õ¼±¡×¤ò³Ø¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ×µá¤òÄÌ¤¹ÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥é¥ë¡¼¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¾õ¶·¤ò¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡×¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¶µ°é¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¸¢Íø°Õ¼±¤¬¡¢¸½Âå¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤Ë´°àú¤ËÅ¬¤·¤¿ÂÖÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤É¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤³¤Ç°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÊ¸²½¤ËÂ°¤·¡¢ÁÄÀè¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ä»º¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤é¤æ¤ë³°¤ìÃÍ¤¿¤Á¤ÏÎò»Ë¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î»ºÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÅÁÅý¤Î»ºÊª¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ä°ä»º¤¬Ì©ÀÜ¤Ë¤«¤é¤Þ¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¾å¤ËÈà¤é¤ÎÀ®¸ù¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½ã¿è¤Ê±¿¤Ç¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡½¡½¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Èà¤é¤òÈà¤é¤¿¤é¤·¤á¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤¯¤Ù¤«¤é¤¶¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢¨¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿Ãí¤ª¤è¤ÓÊäÂ¤Ï¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈºîÀ®¼Ô¤Ë¤è¤ë¤â¤Î
¢£¥³¥á¥ó¥Èby SERENDIP
¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥é¥ë¡¼»á¤Î¸¦µæ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¿ÍÀ¸¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤È¤¨ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤Ë°é¤Á¡¢¸¢Íø°Õ¼±¤ò³Ø¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À®Ä¹¤Î²áÄø¤Ç¤½¤ì¤ò³Ø¤Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£Ãø¼Ô¤ÏËÜ½ñ¤Ç¡¢¹Ò¶õµ¡»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÇºÆ¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç»ö¸Î¤ò¸º¤é¤·¤¿»ö¼Â¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë³°ÉôÍ×°ø¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ì¤Ë¹³¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤ÎÈë·í¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
