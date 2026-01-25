¿®Ä¹¤Ë¤Ï¿ÍË¾¤â¾¡»»¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä2000¿Í¤·¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¼å¾®Ž¥¿¥ÅÄ·³¤¬"2.5Ëü¤Îº£Àî·³"¤ÈÀï¤Ã¤¿ËÜÅö¤ÎÍýÍ³
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×Âè2ÏÃ¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¥ÅÄ°ËÀª¼é¤Îµï¾ë¡¦´äÁÒ¾ë¤òÍî¾ë¤µ¤»¡¢ÈøÄ¥¤ËÇÆ¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£¸å¤ËÉÔ°Â¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤»Ô¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤âÅÐ¾ì¡¢Æ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤È¶¦¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤â»ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¿´¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êª¸ì¤ÏºÇ½é¤Î»³¾ì¤Ç¤¢¤ë¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ»Ë¤ÎÀï¤¤¡£º£Àî¤ÎÂç·³¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¿®Ä¹¡¢²È¿Ã¤¬·èÀï¤«¹ßÉú¤«¤ò¤á¤°¤ê°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¿®Ä¹¤Ï¡ÖÆØÀ¹¡×¤òÉñ¤Ã¤Æ½Ð¿Ø¡£¶Ï¤«¤ÊÊ¼¤Ë¤è¤ë´ñ½±¤Ç¡¢¸«»ö¤Ëº£ÀîµÁ¸µ¤òÆ¤¤Á¼è¤êÅ·²¼ÉÛÉð¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¾¸Í»þÂå°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤æ¤¨¤Ë·èÃÇÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¿®Ä¹¤òÅ·ºÍ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£
¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¿®Ä¹¤Ë¡ÖÆØÀ¹¤òÉñ¤¦Í¾Íµ¡×¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
²³¶¹´Ö¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡Ö´ñ½±¤¬À®¸ù¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿®Ä¹¤¬¡ÖÅÒ¤±¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×ÁªÂò»è¤òºÇ½é¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿®Ä¹¤¬½Ð¿Ø¤òÁ°¤Ë¡¢ÆØÀ¹¤òÉñ¤Ã¤¿¤ÈµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿®Ä¹µì¿Ã¤ÎÂÀÅÄµí°ì¤¬µ¤·¤¿¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Îµ½Ò¤Ï¤³¤¦¤À¡£
¢£ÃÏÊý¤Î¾®¤µ¤ÊÀïÆ®¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂÀÅÄ¤ÏÈøÄ¥½ÕÆü°æ·´¤Î½Ð¼«¤Ç¡¢´±Î½¤È¤·¤Æ¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÃ°±©Ä¹½¨¤ä½¨µÈ¤È¼ç¿Í¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Ä¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿ÍÊª¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ËÎÁ¤È¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¡¢²³¶¹´Ö¤Îµ½Ò¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÆæ¤¬¤¢¤ë¡£±ÊÏ½3Ç¯¡Ê1560Ç¯¡Ë¤Î²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤ò¡ÖÅ·Ê¸21Ç¯¡Ê1552Ç¯¡Ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¹æ¤ò3²ó¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã±¤Ê¤ëµ²±°ã¤¤¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤ÏÉÔ¼«Á³¤À¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢°ì¼¡»ËÎÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë»ËÎÁ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Ã¯¤â¤³¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬¸åÀ¤¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¸½Âå¤Î²æ¡¹¤Ï²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤¬¡¢¿®Ä¹¤¬Å·²¼ÉÛÉð¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Âè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÃÏÊý¤Ç¤Î¾®¤µ¤ÊÀïÆ®¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍÎÏÂçÌ¾¤Ç¤¢¤ëµÁ¸µ¤¬Æ¤¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¾×·âÅª¤À¤¬¡¢Àï¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤òµÏ¿¤·¤Æ»Ä¤½¤¦¤È¤¹¤ëÉ¬Á³À¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÁ¸µ¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏÈò¤±¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¿®½¨¤ÎÂå¤Ë¤Ï¿¥ÅÄÀª¤¬°ì»þÀ¾»°²Ï¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Î¾¼Ô¤ÎÀªÎÏ·÷¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÄ³¤¾ë¡Ê¸½°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èÌÄ³¤Ä®¡Ë¤À¡£
¢£µÁ¸µ¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ï¡ÈÉÃÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¡É
¤³¤³¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¿®½¨ÇÛ²¼¤Î»³¸ý¶µ·Ñ¤¬¾ë¼ç¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÎÂå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢µÁ¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¶µ·Ñ¤Ï»Ò¡¦¶µµÈ¤È¶¦¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¿¿®Ä¹¤òÇË¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤Î¾ë¤âÄ´Î¬¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶þ¿«Åª¤ÊÇÔËÌ¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤¤¤À¤Ð¤«¤ê¤Î¼ãÂ¤¤Ë¡¢¹ñ¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¯¤Î¤âÅöÁ³¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Î¢ÀÚ¤Ã¤¿»³¸ý¿Æ»Ò¤â°ÂÂÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£ÀîÊý¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤¤¤ÄÎ¢ÀÚ¤ë¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï½Ù²Ï¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÀÚÊ¢¡Ä¡Ä¡£°Ê¹ß¡¢º£Àî²ÈÉèÂå¤Î²¬Éô¸µ¿®¤¬¾ë¤ò¼é¤ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë¿®Ä¹¤Ï¼þ°Ï¤ËºÖ¤òÃÛ¤¤¤ÆÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯º£Àî¤¬Í¥Àª¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ï¤Þ¤ÀÍÍ»Ò¸«¤Î¾õÂÖ¡£¤½¤³¤Ç»ÙÇÛ¤òÈ×ÀÐ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢µÁ¸µ¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¤ÏÉÃÆÉ¤ß¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÈøÄ¥¤«¤éº£ÀîÀª¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ñÆâÅý°ì¤ÏÉ¬¿Ü¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ¸³°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿®½¨¤Î»àµî¤Ï1552Ç¯¡Ê¿äÄê¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ´äÁÒ¾ëÍî¾ë¤Ï1558Ç¯¡£
¿Æ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é6Ç¯¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤Û¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï´äÁÒ¾ë¤¬Íî¤Á¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈøÄ¥¤¬´°Á´¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¿®Ä¹¤Ï¡¢´äÁÒ¾ë¤òÆÈÎÏ¤ÇÍî¤È¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Â²¤Ç¤¢¤ë½¾·»Äï¤Î¿¥ÅÄ¿®À¶¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Íî¾ë¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²³¶¹´Ö¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¿®À¶
¤³¤Î¿®À¶¤È¤¤¤¦ÃË¤¬¡¢¤Þ¤¿Ìñ²ð¤À¤Ã¤¿¡£
°ì±þ¤Ï²È¿Ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÂç°ã¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¿®½¨¤¬»àµî¤·¤¿¸å¤Ë¸¤»³¾ë¤ÇÆÈ¼«ÀªÎÏ¤ò´úÍÈ¤²¤·¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¿®Ä¹¤Î»Ð¡Ê¸¤»³ÅÂ¡Ë¤È¤Îº§°ù¤ÇÉ½ÌÌ¾å¤Ï¼ç½¾´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢À©¸æ¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÅþÄì¸À¤¤Æñ¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÁ¸µ¤¬¿¯¹¶¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¿®Ä¹¤Ï¡¢ÀªÎÏ¤òÁè¤¦·»Äï¤ä¿ÆÎà¤òÌÇ¤Ü¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÈøÄ¥¤ò¤Û¤Ü¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡Ä¡Ä¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¡£¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð¿Ø¤·¤¿¿®Ä¹¤Î¤â¤È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ê¼ÎÏ¤Ï2000¿Í¡£¤³¤ì¤¬¡¢¿®Ä¹¤¬°ìÀ¼¤«¤±¤Æ½¸¤Þ¤ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¾®À¥Êã°Ã¤Î¡ØÊã°Ã¿®Ä¹µ¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2Ç¯Á°¤Î´äÁÒ¾ë¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¿®Ä¹·³2000Í¾µ³¤Î¤È¤³¤í¤Ø½¾·»Äï¡¦¿®À¶¤Î1000µ³¤¬Íè±ç¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ3000µ³¤Ç´äÁÒÀª3000µ³¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢²³¶¹´Ö¤Ë¤Ï¿®À¶¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÈµÁ¸µ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
´äÁÒ¾ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ì£Êý¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£Àî¤ÎÂç·³¡Ê¼Â¿ô2Ëü5000¿ÍÄøÅÙ¡Ë¤¬Íè½±¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤À¡£¤³¤³¤Ç¿®Ä¹¤ËÌ£Êý¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤â´¬¤Åº¤¨¤ò¿©¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¿®Ä¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¸å¤ÎÈøÄ¥¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÁ¼ç¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤·¹çÀï¤Î¸å¤ËÏÂµÄ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿®Ä¹¤âÌµ½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ø¤ÎÍÞ¤¨¤â¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¿®À¶¤¬¤½¤¦·×»»¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¿®Ä¹¤ÎÊ¼¤¿¤Á¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤¿2000¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Æ°ÍÉ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¤³¤Î2000¿Í¡¢ÊÌ¤Ë¡Ö¿®Ä¹ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë»à¤Ë¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÃé¿Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¿®½¨¤ÎÂå¤«¤é¤ÎÉèÂå¤À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼ãÂ¤¤ÎÅÂÍÍ¡¢Âç¾æÉ×¤«¤è¡Ä¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢´äÁÒ¾ë¤òÍî¤È¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤ª¤ª¡¢°Æ³°¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¡£¹çÀï¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤è¤ê¤â¡¢µÁ¸µ¤È¤É¤¦ÏÃ¤ò¤Ä¤±¤Æ·³¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤À¤í¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢º£Àî2Ëü5000¿Í¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤³¤Ã¤Á2000¿Í¤Ç¤¹¤è¡©¡¡»»¿ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡©¡×¤¬ÅöÁ³¡£¤à¤·¤íÆ£µÈÏº¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö¤¦¤©¤ª¤ª¡ª¡¡¿®Ä¹¤µ¤Þ¤¢¤¢¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬²ø¤·¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢½¾·»Äï¤Î¿®À¶¤ÏÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£´äÁÒ¾ë¤Î»þ¤Ï1000¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥¹¥ë¡¼¡£¿®Ä¹¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤À¤è¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æº£ÀîÀª¤È¤ª¤È¤·¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¢£¿®Ä¹¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤«
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤Ï¡¢ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦µÁ¸µ¤Î¿¯¹¶¤Ë¡¢¿®Ä¹¤Ïº®Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÆÉ¤ß²ò¤±¤ë¡£²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤Á°Æü¤Î18ÆüÍ¼¹ï¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¸ì¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢²È¿Ã¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ·³µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºîÀï¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«»¨ÃÌ¤Ð¤«¤ê¤·¤ÆÌë¹¹¤±¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤â¤¦ÃÙ¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¾¡×¤È²È¿Ã¤òµ¢¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢²È¿Ã¤â¹ó¤¤¤â¤Î¤Ç¡Ö±¿¤Î¿Ô¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤À¤Ê¡£ÃÒ·Å¤Î¶À¤âÆÞ¤ë¤È¤Ï¤è¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤Þ¤ÇÓÞ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¿®Ä¹¤Ï´°Á´¤Ë»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸½¼ÂÆ¨Èò¤Î¤è¤¦¤Ë»¨ÃÌ¤Ð¤«¤ê¡£¤â¤Ï¤ä²È¿Ã¤¿¤Á¤â¡Ö¤³¤ê¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¤Þ¤È¤â¤Ë½õ¸À¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÎÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÏÂµÄ¤ò·ë¤Ö¤«¡©¡×
¡ÖÈøÄ¥¤â¹¤¤¡£Á´Éô¤Ï¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤Çºï¤é¤ì¤ë¡©¡×
¡Ö¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ç·¯¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¿®Ä¹¤ò¸«¸Â¤ë»»ÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÆØÀ¹¡×¤Ï¡È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤²¤ëµ·¼°¡É
°ìÊý¤Î¿®Ä¹¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÎÎÅÚ¤òºï¤é¤ì¤ÆºÑ¤à¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¸æ¤Î»ú¤À¡£¤À¤¬¡¢°ìÅÙ¤âÀï¤ï¤º¤Ë¹ßÉú¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤À¡£¤³¤³¤Ç²²ÉÂ¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÀÈ¼å¤Ê²È¿Ã¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬°ìµ¤¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Î¢ÀÚ¤Ã¤¿»³¸ý¶µ·Ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¡¹¤Èº£Àî¤Ë¿²ÊÖ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¤À¤í¤¦¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢2Ëü5000¿Í¤Îº£Àî·³¤Ë2000¿Í¤ÇÄ©¤à¤Ê¤É¡¢Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿®Ä¹¤Ï¡¢´°Á´¤ËµÍ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÆØÀ¹¤òÉñ¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºîÀï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²È¿Ã¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿®Ä¹¤ÏÉñ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¸½Âå»ëÅÀ¤Ç¤ÏÆØÀ¹¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤¢¤¬¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿®Ä¹¤Ï¤¢¤¬¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¤ÎÊÌ¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Å·ÂôÄ¹Ï·¤È¤¤¤¦Å·Âæ½¡¤Î¹âÁÎ¤¬¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤Ë¿®Ä¹¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤»¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ÈÂÀÅÄ¤¬µ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¡£¸½Âå¸ì¤ËÌõ¤¹¤Ê¤é¤Ð¡Ö¿®Ä¹¤ÏÆØÀ¹¤Ð¤«¤êÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÆØÀ¹¡Ù°Ê³°¤ÏÉñ¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¿Í´Ö¸Þ½½Ç¯¡¢²¼Å·¤Î¤¦¤Á¤ò¤¯¤é¤Ö¤ì¤Ð¡¢Ì´¸¸¤ÎÇ¡¤¯¤Ê¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸ý¤º¤µ¤ó¤ÇÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö½Ð¿Ø¡×¤Ï¾ÃµîË¡¤À¤Ã¤¿¤«
¤Ä¤Þ¤ê¿®Ä¹¤¬ÆØÀ¹¤òÉñ¤Ã¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ½Ð¿Ø¤·¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆØÀ¹¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë»þ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¸½Âå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ±¤¸Æ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥Ï¥«¤òÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ËÉñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡Ä¡Ä
¡ÖÉé¤±¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤ÏÀï¤ï¤Ê¤¤¤È²È¿Ã¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡Ö¤»¤á¤Æ·Á¤À¤±¤Ç¤âÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¡Öº£Àî¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¤Ï¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿¿Áê¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¿Í´Ö¸Þ½½Ç¯¡¢²¼Å·¤Î¤¦¤Á¤ò¤¯¤é¤Ö¤ì¤Ð¡¢Ì´¸¸¤ÎÇ¡¤¯¤Ê¤ê¡×
¤³¤Î°ìÀá¤Ï¡¢¸åÀ¤¤¬²ò¼á¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ö»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿±ÑÍº¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤ÆÃ»¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢È¾¤Ð¼«Ë½¼«´þ¤Ë¶á¤¤³«¤Ä¾¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿®Ä¹¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²È¿Ã¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¾¡»»¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÀï¤ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ÃµîË¡¤Î½Ð¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¾¡Íø¤Ï¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃË¤ÎÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¡×¤Î·ë²Ì
¤À¤«¤é¡¢µÁ¸µ¤Î¼ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¡¢°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¿®Ä¹¼«¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¤¨¡¢¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¸åÀ¤¤Î²æ¡¹¤Ï¡¢²³¶¹´Ö¤ò¡ÖÅ·ºÍ¿®Ä¹¤Îµ±¤«¤·¤¤¾¡Íø¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡¢²³¶¹´Ö¤ÎÀï¤¤¤Î¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£Å·ºÍ¤Î·×»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃË¤ÎÉ¬»à¤ÎÄñ¹³¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÀ®¸ù¤·¤¿¤À¤±¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢»ËÎÁ¤È¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤È¤â¡¢¤è¤Û¤ÉÀ°¹çÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë