奥手な男性のLINEに対する女性からの改善要望９パターン
女の子とLINEでやりとりしていても、なかなか恋愛に発展しない人もいるのではないでしょうか。もしかしたら、自分の奥手な態度のLINEが、女の子をイライラさせているのかもしれません。そこで今回は、「オトメスゴレン」の女性読者に行ったアンケートの結果を参考にして、「奥手な男性のLINEに対する女性からの改善要望９パターン」をご紹介いたします。
【１】意味の分からないスタンプは控えてほしい。
「意味のわからないスタンプはイタい」（３０代女性）など、変化球のスタンプはスベッてると思われる可能性があります。女の子が使うような、カワイくてわかりやすいスタンプを使うようにしましょう。
【２】こちらが出した話題に返事をするだけでなく、自分からも質問してほしい。
「話を広げようと努力してほしい」（１０代女性）など、男性のほうからも質問しないと会話のキャッチボールができないと思われることがあるようです。積極的に質問を返して、会話を広げてあげると良いでしょう。
【３】天気などの無難な話題ばかりでなく、自分から話題を振ってほしい。
「話題をこちら任せにされている気分になる」（１０代女性）など、男性が無難な話題のLINEしか送らないと女性は返信に困ることがあるようです。天気の話題を送るときは、「寒いから、鍋を食べたくない？」など、デートに繋がるような質問をすると良いでしょう。
【４】いつまでも丁寧な語尾を使わず、ラフな言葉遣いにしてほしい。
「カタい言葉を使われると仲良くなれない」（２０代女性）など、丁寧すぎる言葉遣いを続けると、女性との距離が縮まらないようです。女性の方がラフな言葉を使っているときは、少しずつ自分も合わせるようにすると仲良くなれるでしょう。
【５】「電話してもいい？」とわざわざLINEで聞かないでほしい。
「さっさと電話をかけた方が手っ取り早いと思う」（２０代女性）など、男なのに女々しいと思われてしまうようです。ただし、相手が仕事中の時間や、深夜の場合は突然電話をかけるよりもLINEで許可を得た方が良いかもしれません。
【６】存在感が薄いから、LINEを送る回数を増やしてほしい。
「たまにしか連絡がこないと、存在を忘れそうになる」（２０代女性）など、男性から積極的にLINEを送ってほしい女性もいるようです。既読スルーを繰り返されるなどネガティブな反応がない限りは、積極的に送ってみると良いでしょう。
【７】感情がわかりにくいので、もっとスタンプを使ってほしい。
「スタンプがないと感情が読めないから」（１０代女性）など、スタンプを使わないと淡白な印象を与えてしまうようです。文章力に自信がない人ほど、感情表現の補足として笑顔などのスタンプを積極的に使えば、女性からもテンションの高い返信をもらえるでしょう。
【８】質問攻めしないで、素早く本題を切り出してほしい。
「『やりとりを続けたい』ためだけに質問されるとウザい」（１０代女性）など、LINEで何度も質問されるとイライラする女性もいるようです。本題がある場合はなるべく早く切り出し、質問したいことが多数あるときは電話をかけると良いでしょう。
【９】自分からはっきりとデートに誘ってほしい。
「『もう紅葉の季節ですよね』とか言ってくるくせに、自分からデートに誘わないのはズルい」（２０代女性）など、男性からストレートにデートに誘ってほしいと思っているようです。女性から誘われるのを待つのではなく、話題を振った自分のほうから誘うと良いでしょう。
他には、どんな奥手な男性のLINEを女性は改善してほしいと思っているのでしょうか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（浅原 聡）
