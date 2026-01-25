激安スーパー「ロピア」の“おトクすぎる30個入り餃子”4種を食べ比べ！ 定番の肉餃子から、中毒性抜群のにんにくマシマシまで
今話題の“激安スーパーロピア”には、さまざまなオリジナル商品が並んでおり、オリジナル餃子も人気商品の一つ。冷凍餃子は焼くだけで簡単で、家庭でも大人気のメニューですが、同じ味ばかりだと飽きてしまうことも…。
ロピアならオリジナル餃子でもいろいろな種類があるので、餃子パーティーがより楽しくなります！ 今回は4種類のオリジナル餃子を食べ比べして紹介していきます。
冷凍コーナーの中でも種類が多いのが「オリジナル餃子」。定番の「やみつき肉餃子」に加え、「野菜餃子」「にんにくマシマシ餃子」「ピリッと黒こしょう餃子」と気になる種類がたくさん！ 冷凍庫にストックしておくだけで、疲れた日の救世主になること間違いなしですね。
◆やみつき肉餃子 754円（税込）
まず紹介するのは、ロピアと言えばコレ！といった定番餃子「肉屋が作ったやみつき肉餃子」です。筆者も何度もリピートしているお気に入りの商品です。
パッケージを開けてまず驚くのが、この量。一般的な冷凍餃子は12個入りが多いので家族で食べるとなると少ない印象ですが、こちらの商品は全部で30個入り。15個ずつトレーに分けられて2段になっています。
大きさは約8cm程なので、平均的なサイズ感です。
中には国産の豚肉、キャベツ、ニラが入っています。味付けは濃すぎず素材の旨味を感じられるのがお気に入り。薄めの皮なのでパリッと感をしっかりと感じられるのが美味しいです。いつ食べても「美味しい！」と感じられるのが◎！ 定番人気商品というのも納得です。
◆野菜餃子 754円（税込）
「野菜の旨みがつまった野菜餃子」は、名前の通り野菜の旨みを感じられるので、タレなしでも美味しく食べられる、あっさりめの餃子です。
一口食べたときに感じたのが、とにかく甘いこと。シャキッとした食感で油っぽさも控えめなので罪悪感なく食べられ、キャベツや野菜の甘みをしっかりと感じられます。肉感を求めている方には少し物足りなく感じるかもしれませんが、筆者としては、これまで食べた餃子と比べて圧倒的に野菜の甘みを感じました。
◆にんにくマシマシ餃子 754円（税込）
にんにく量がかなり多めの「にんにくマシマシ餃子」は、強烈な香りとパンチが特徴です。袋を開けた瞬間からにんにくの香りが広がるので、にんにく好きには最高！
平日は注意が必要なほどのにんにく臭がプンプンですが、お酒のおつまみには最適。通常の餃子に飽きた方、スタミナ系が好きな方にはぜひ食べてほしい餃子です。
◆ピリッと黒こしょう餃子 754円（税込）
「ピリッと黒こしょう餃子」は、黒こしょうがしっかり効いた、大人向けのスパイシー餃子です。タレなしでもすでに完成した味わいです。
一口食べた瞬間に肉の旨味を感じ、あとからピリ辛感があります。小さな子どもには少々辛く感じるかもしれないので注意が必要ですが、小学生の息子からは大好評でした。
◆4種それぞれの違いが分かりやすいから、食べ比べが楽しい！
全体的に、パリッと感よりモチモチ食感が特徴の餃子です。4種類の餃子は、焼く前から焼いた後まで見た目の変化がなく、正直「若干しか違いを感じられないのでは？」と思っていました。実際に食べ比べをしてみると、一口食べた瞬間からすべての餃子の味がしっかり分かるほど、それぞれの味に明確な特徴があるので、自宅での餃子パーティーが盛り上がること間違いなしです。
筆者は、「野菜餃子」の甘みに感動しましたが、息子たちは「にんにくマシマシ餃子」のしっかりとしたにんにく感に虜になっていました。すべての餃子にタレがいらないほどの旨味が詰まっているので、ロピアに行った際にはぜひチェックしてみて欲しいと思います。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
