±ØÅÁÁª¼ê¤¬Íú¤¯¸üÄì¥·¥åー¥º¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ï´í¸±!?¡¡Å¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯Áý¡¢Â¤¬¼å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë·üÇ°¤â¡Ä¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬Íú¤¯¤Ù¤¥·¥åー¥º¤ÎÀµ²ò
Âç²ñ¿·µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¸üÄì¥·¥åー¥º¡É¡£²á¹ó¤Ê¥ìー¥¹¤ÇÂ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶Ã°Û¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤Î¥·¥åー¥º¤ò¡¢Â¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ËÂ£¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡© Ãæ¹âÇ¯¤Î¿ÈÂÎ¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¶Í¥öµÖÀ°¹ü±¡¡×¤Î½©»³Í»±¡Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯°Ê³°¤Î¸üÄì¥·¥åー¥º¤ÎÊÀ³²
ÏÃÂê¤Î¡È¸üÄì¥·¥åー¥º¡É¡¡¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ï´í¸±¡©
ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤¬10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2026Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡£5¶è´Ö¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤âÃ¡¤½Ð¤·¡¢µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ä¶¿ÍÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë±ØÅÁÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤¬¡Ö¸üÄì¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡×¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁö¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Êー¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡¢¶Í¥öµÖÀ°¹ü±¡¤Î½©»³Í»±¡Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥½ー¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÂ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È°ìÊâ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥É¡ÊÊâÉý¡Ë¤¬ÄÌ¾ï»þ¤è¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥à¤¬½Ì¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¿´ÃÏ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Áö¤ê¤ä¤¹¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹»þ´Ö¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¶¯¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤ë±ØÅÁÁª¼ê¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤ë¸üÄì¥·¥åー¥º¡£Â¹ø¤¬¼å¤¤¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤â¡¢Êâ¹Ô¤ä±¿Æ°¤ÎºÝ¤Ë¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤±¤ÐÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ë±ØÅÁÁª¼ê¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬Æü¤´¤í¤«¤éÁêÅö¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÚÆùÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï¿ô¥Ñー¥»¥ó¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Êー¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ´´¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ï¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÊý¤Ï¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹üÁÆÁê¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÄì¤ÏÂ¼ó¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤º¡¢½Å¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÅ¾ÅÝ¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤¡£±¿Æ°½¬´·¤Î¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸üÄì¥·¥åー¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¸üÄì¤ÇÂ¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡Ä
½©»³±¡Ä¹¤Ï¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤¿¤È¤¤Î¡ÈÂ»Ø¤Î»È¤¤Êý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¸üÄì¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤¬ÃÏÌÌ¤ËÃå¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Â»Ø¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Â»Ø¤Ï¡¢¡ÈÂèÆó¤Î¿´Â¡¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¿¼ÁØ¶Ú¤È¤âÂç¤¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ëÉô°Ì¤Ç¤¹¡£¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤ÆÂ»Ø¤ò»È¤ï¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¶ÚÆù¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Äã²¼¤·¡¢Â¤¬¼å¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤±ØÅÁÁª¼ê¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¤Î¶ÚÆùÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤¬Íú¤¯¤ÈÂ¤ËÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤ÆÂ»Ø¤ò»È¤ï¤ºÊâ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÊÀ³²¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷À¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡ØÂ¤¬ÂÀ¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åÈ¾¿È¤¬ºÙ¤¤¤Î¤ËÂ¤À¤±ÂÀ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤ä¥Òー¥ë¤Î¹â¤¤·¤¤òÆü¾ïÅª¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â»Ø¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Êâ¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¿¼ÁØ¶Ú¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤º¡¢Â¤¬¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢ÍçÂ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÀè½»Ì±Â²¤Î¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¤¬ºÙ¤¤¤Î¤ËÂ¤À¤±ÂÀ¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£åºÎï¤Ç·ò¹¯Åª¤ÊÂ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â»Ø¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÏÌÌ¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¯¤³¤È¤ÇËÉ¤²¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÂ¤Î¼À´µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊâ¤¯¤È¤«¤«¤ÈÂ¦¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¡ØÂÄìç§Ëì±ê¡Ù¤Ï¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤¯¤³¤È¤ÇÍ½ËÉ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼À´µ¤Ï¡¢ÂÄìç§Ëì¤Ë²á¾ê¤ÊÉé²Ù¤¬·«¤êÊÖ¤·¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥½ー¥ë¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë·¤¤òÍú¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¾×·â¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¡¢ÂÄìç§Ëì¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê³°È¿Êììæ¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î¾õÂÖ¤Ï¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢°Û¾ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¥½ー¥ë¤Î¸ü¤ß¤Ï1.5～2cm¤¬¥Ù¥¹¥È
¤Ç¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬±¿Æ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¥åー¥º¤òÁª¤Ö¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£½©»³±¡Ä¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¥½ー¥ë¤Ï1.5cm¤«¤é2cm¤¯¤é¤¤¤Î¸ü¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¸ü¤±¤ì¤Ð¸ü¤¤¤Û¤É¾×·âµÛ¼ýÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¸ü¤µ¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢±¿Æ°½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤±¿Æ°¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¶ÚÎÏ¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Î´¶³Ð¤ÇÎ×¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¼ã¤¤Êý¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÏÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î¡È¹Ã¹âÉý¹¡É¤ÎÂ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥åー¥º¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢·¤²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²¿Â¤â¥·¥åー¥º¤òÍú¤¤¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Î±¿Æ°½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÍú¤¯¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Â¸ºß¤À¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÍú¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï½çÈÖ¤À¤È½©»³±¡Ä¹¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥Ë¥¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¸üÄì¥·¥åー¥º¤¬ÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±¿Æ°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¿ÈÂÎ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È½ù¡¹¤ËÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ä¡Ø¤â¤Ã¤È¥¿¥¤¥à¤ò½Ì¤á¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ö¤ó¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¸üÄì¥·¥åー¥º¤òÍú¤±¤ë¤À¤±¤Î¶ÚÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÅÏÊÕ¤¢¤ê¤µ