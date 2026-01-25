¡ÖÍ½»»¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×ÅìµþÅÔ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ½õÀ®¶â¤Î³ÈÂç¤Ë¥â¥ä¤ëÅÔÌ±¡Ä¡ÖÉÔÇ¥¾É¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀìÌç²È¤Î»ØÅ¦¤â
ÅìµþÅÔ¤Ï11Æü¡¢¿·Ç¯ÅÙ¤«¤éÉÔÇ¥¼£ÎÅÈñ¤Î½õÀ®¤ò25Ç¯ÅÙ¤Î12²¯±ß¤«¤é56²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£º£¤Þ¤Ç¤Î½õÀ®ÈñÍÑ¤«¤é4.6ÇÜ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¿ô»ú¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ·Ð¸³¼Ô¤äÅÔÌ±¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¼Ô¤Ï²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÀìÌç²È¤Ë¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤Î¼£ÎÅÈñ¤â½õÀ®¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¡×
ÆüËÜ¤ÇÉÔÇ¥¤Î¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Ï22.7%¡¢4.4ÁÈ¤Ë1ÁÈ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡£¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð2022Ç¯¤Ë¹ñÆâ¤Ç½ÐÀ¸¤·¤¿10¿Í¤Ë1¿Í¤Ï¡¢ÂÎ³°¼õÀº¤Ê¤É¤ÎÀ¸¿£Êä½õ°åÎÅ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¸üÏ«¾ÊÄ´¤Ù¡Ë
¤½¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅÃæ¤ÎÅìµþÅÔºß½»¤Î¥æ¥¤¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤Ï¤¤¤¦¡£
¡Ö34ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢¤¹¤°¤Ë»Ò¤É¤â¤òË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ç¥¿±¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£1Ç¯¤Û¤É¤·¤Æ¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤ÈÍñ¤¬¤¦¤Þ¤¯°é¤¿¤Ê¤¤ÇÓÍñ¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤â¶¨ÎÏÅª¤Ç¼«¸ÊÃí¼Í¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤ÏÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÉÂ±¡¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢½õÀ®¶â¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÏÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤¦¤¨¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤ä½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¶ì¤·¤µ¤«¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼£ÎÅÈñ¤¬½õÀ®¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÅÔÆâºß½»¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅÃæ¤ÎÃË½÷¤«¤é¤ÏÅöÁ³¡¢º£²ó¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÅìµþÅÔºß½»¤Î¥¿¥¯¥ß¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÇÎÅÂå¤ÏÂ¿¤¤·î¤Ë¤Ï30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£½õÀ®¶â¤¬Áý¤¨¡¢Àè¿Ê°åÎÅ¤ËÂÐ¤·1²ó¾å¸Â15Ëü±ß¤ò6²ó¡Ê40～42ºÐ¤Ï3²ó¡Ë¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÌµ»ö¤Ë¡È½Ð»º¡É¤·¤¿¤é¡Ê½õÀ®¤Î²ó¿ô¤¬¡Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÊ¤¬°ÊÁ°·Ð¸³¤·¤¿Î®»º¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£º£¸å¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×
ÉÔÇ¥¾É¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤âÁý²Ã
°ìÊý¤Ç¡¢¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ê¤ï¤Ê¤¤ÅÔÌ±¤«¤é¤Ï¡Öº£¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬³è¤³è¤¤ÈÀ¸³è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤Æ¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ËÍ½»»¤ò³ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¹ñÆâ10°Ê¾å¤ÎÀ¸¿£°åÎÅ»ÜÀß¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÀ¸¿£°åÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶Ó»åÄ®±ØÁ°±¡¤ÇÇÝÍÜ¼¼¼¼Ä¹¤È¤·¤Æ¤â¶ÐÌ³¤¹¤ëæõÇÝÍÜ»Î¡ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¸½¾ì¤Ç¼õÀºÍñ¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¡Ë¤ÎÀî¸ýÍ¥ÂÀÏº»á¤¬µ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡ÖÉÔÇ¥¾É¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢¡È·ò¹¯¤ÊÃË½÷¤¬ÈòÇ¥¤»¤º¤Ë1Ç¯°Ê¾åÀ¸ò¾Ä¤ò¤·¤Æ¤âÇ¥¿±¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¡É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤ËÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Î°ìÉô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡Ø»Ò¤É¤â¤Û¤·¤¤¤Í¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¹¤°¤ËÄÌ±¡¤¹¤ë¡¢ÉÔÇ¥¾É¤ÎÄêµÁ¤Ë¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼£ÎÅ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
½õÀ®¶â¤¬Ç¥¿±¤òË¾¤àÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÉý¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÊý¡¹¤Ë¤³¤½¹¬¤»¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë»È¤ï¤ìÊý¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Åö»ö¼Ô¤«¤é¤âÉÔËþ¤¬¡Ä
ÅìµþÅÔºß½»¤Î¥ë¥ê¤µ¤ó¡Ê37ºÐ¡Ë¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é3Ç¯´ÖÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¡£ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿22Ç¯¤Ë¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï2023Ç¯¤ËÇ¥¿±¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Î»þÂå¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ»þÂå¤ÈÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤âº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿22Ç¯¤«¤é½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌô¤Î¼ïÎà¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤ËÁ°½Ð¡¦Àî¸ý»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢É÷¼Ù¤ËØí´µ¤¹¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤É¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤â¼£ÎÅÆâÍÆ¤ä½èÊý¤·¤Æ¤è¤¤Ìô¤Ï¹ñ¤Îµ¬Äê¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªÂò»è¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤âÊÝ¸±Å¬ÍÑ»þ¤Ë¡¢¡È¤³¤ÎÉÂÌ¾¤Ë¤Ï¤³¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤È¤¹¤ë¡É¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Á°½Ò¤·¤¿¡ÈÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÄêµÁ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Êý¡É¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«Âç¤¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÉÔÇ¥¾É¡É¤ÎÊý¤Ë¤ÏÀµÄ¾¸ú²Ì¤¬Ë³¤·¤¤¼£ÎÅ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤Î´û±ýÎò¤ä¡¢ÂÎ¼Á¤Ê¤É¤Ç¡ØËÜÅö¤Ï¼«Èñ¿ÇÎÅ»þÂå¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤ÎÌô¤ÎÊý¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È°å»Õ¤¬´¶¤¸¤Æ¤â¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Î´µ¼Ô¤Ë¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤º·è¤á¤é¤ì¤¿Ìô¤ò½èÊý¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉ¬Í×¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡É¤¬É¬Í×¤ÊÊý¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¡Ö¸úÎ¨Åª¤ÊÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡×¤Î¹Í¤¨Êý
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Àî¸ý»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ¾¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤òµá¤á¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ÒµÜÆâËì¾ÉÃå¾²Ç½¸¡ºº¡ÊERA/ERpeak¡Ë¤ä»ÒµÜÆâºÙ¶ÝÁÑ¸¡ºº¡ÊEMMA/ALICE¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀè¿Ê°åÎÅ¤ÎÇ§²Ä¤ò¼õ¤±¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤·¤«¼õ¤±¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ½é¤á¤ÆÉÔÇ¥¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÇ¥¾É¤Î¸¶°ø¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÍè¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¼ïÎà¤ÎÌô¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ì¤«¤òÁª¤ó¤ÇÅêÍ¿¤¹¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤âÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¯Ä´¤Ù¡¢¹ç¤¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¡¢½õÀ®¶â¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
4.6ÇÜ¤ÏËÄ¤é¤ß¤¹¤®¡©
4.6ÇÜ¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ½õÀ®¤ÎÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶â³Û¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Í½»»°Æ¤ÎÇØ·Ê¤òÅìµþÅÔÊ¡»ã¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÍ½»»°Æ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ººÄê¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¤¿¤áÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È°Ê¾å¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÉÔÇ¥¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ4Ç¯¡Ê2022Ç¯¡Ë¤«¤éÂÎ³°¼õÀº¡¦¸²Èù¼õÀº¤Ê¤É¤âÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈñÍÑ¤Î¤´ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·×¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
56²¯±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Í¸ú¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿»³ÅÄÀéÊæ¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ