µ×¾ïÎÃ¤¬24°Ì¤Çº£µ¨½é¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¡¡À¤³¦1°Ì¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤È18ºÐ¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø
¡ã¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¡3ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þPGA¥¦¥¨¥¹¥È ¥Ô¡¼¥È¡¦¥À¥¤ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¡Ê7210¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈC¡Ê7147¥ä¡¼¥É¡Ë¡¢¥é¥¥ó¥¿CC¡Ê7060¥ä¡¼¥É¡¦¤¤¤º¤ì¤â¥Ñ¡¼72¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡Ë¡äÊÆ¹ñÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡Ê3Æü´Ö¡Ë¤Ç¤Ï3¥³¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤ÏPGA¥¦¥¨¥¹¥È ¥Ô¡¼¥È¡¦¥À¥¤ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÓÀ¤³¦1°Ì¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡ÈÄ¶¡ÉÊÑÂ§¥¹¥¤¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡ª
ÆüËÜÀª¤Ï4¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢µ×¾ïÎÃ¤¬ºÇ½ªÆü¤Ø¿Ê½Ð¡£2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·26°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿µ×¾ï¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈC¤ò¡Ö69¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Âè2ÀïÌÜ¤Ë¤Æº£µ¨½é¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£62°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃæÅç·¼ÂÀ¤Ï¡¢PGA¥¦¥¨¥¹¥È ¥Ô¡¼¥È¡¦¥À¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¤ÎºÇ½ª18ÈÖ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¥Ñ¡¼¡£¡Ö70¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡£¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë1ÂÇµÚ¤Ð¤º¡¢74°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥é¥¥ó¥¿CC¤ò¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¶âÃ«Âó¼Â¤ÈÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö69¡×¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦74°Ì¥¿¥¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦120°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¥¥à¡¦¥·¥¦¡¼¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö60¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°Ì¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿18ºÐ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¾å¤¬¤ê3¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡Ö68¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥È¡¼¥¿¥ë21¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï920Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯4400Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï165Ëü6000¥É¥ë¡ÊÌó2²¯6000Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²¿°Ì¡©¡¡ÊÆÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
µ×¾ïÎÃ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¥±¥×¥«¤ÎPGAÉüµ¢¤¬Áª¼ê´Ö¤Ç»¿ÈÝ¡¡Á´ÊÆÇÆ¼Ô¤Ï¶ì¸À¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
·ËÀî¡¢À±Ìî¤¬»²Àï¡¡²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
ÆüËÜÀª¤Ï4¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¡¢µ×¾ïÎÃ¤¬ºÇ½ªÆü¤Ø¿Ê½Ð¡£2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·26°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¤·¤¿µ×¾ï¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈC¤ò¡Ö69¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë14¥¢¥ó¥À¡¼¡¦24°Ì¥¿¥¤¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢Âè2ÀïÌÜ¤Ë¤Æº£µ¨½é¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£62°Ì¥¿¥¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃæÅç·¼ÂÀ¤Ï¡¢PGA¥¦¥¨¥¹¥È ¥Ô¡¼¥È¡¦¥À¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥àC¤ÎºÇ½ª18ÈÖ¤Ç5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤«¤º¥Ñ¡¼¡£¡Ö70¡×¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡£¥«¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ë1ÂÇµÚ¤Ð¤º¡¢74°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥é¥¥ó¥¿CC¤ò¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¶âÃ«Âó¼Â¤ÈÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¡Ö69¡×¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥È¡¼¥¿¥ë10¥¢¥ó¥À¡¼¡¦74°Ì¥¿¥¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦120°Ì¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤òµÊ¤·¤¿¡£¥È¡¼¥¿¥ë22¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¥¥à¡¦¥·¥¦¡¼¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡£2ÆüÌÜ¤Ë¡Ö60¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¼ó°Ì¤Ç¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿18ºÐ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥º¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¾å¤¬¤ê3¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡Ö68¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥È¡¼¥¿¥ë21¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤ÇºÇ½ªÆü¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï920Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯4400Ëü±ß¡Ë¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï165Ëü6000¥É¥ë¡ÊÌó2²¯6000Ëü±ß¡Ë¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡¡2ÆüÌÜ¤Î·ë²Ì
¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï²¿°Ì¡©¡¡ÊÆÃË»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°
µ×¾ïÎÃ¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡õÀ®ÀÓ
¥±¥×¥«¤ÎPGAÉüµ¢¤¬Áª¼ê´Ö¤Ç»¿ÈÝ¡¡Á´ÊÆÇÆ¼Ô¤Ï¶ì¸À¡ÖÀµÄ¾¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
·ËÀî¡¢À±Ìî¤¬»²Àï¡¡²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É