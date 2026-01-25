Á´¹ñ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¿½÷À²è²È¡Ä¡Ö±Æ¤Ë¤âÌÜ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¼«Ìä¼«Åú¤ÎÃæ¤Ç¡È²áµî¤ÎÄË¤ß¡É¤òºîÉÊ¤Ë
¼ÖÃæÇñ¤ÇÁ´¹ñ¤òÎ¹¤¹¤ë½÷À²è²È¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î½÷À²è²È¤¬1Ç¯´Ö¤ÎÄê½»Àè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¿·³ã¸©ÌïÉ§Â¼¤Ë¤¢¤ë¹ñÅÐÏ¿¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡ØµìÎëÌÚ²È½»Âð¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£Âçºî¤òÉÁ¤¾å¤²¤¿²Æ¤«¤éµ¨Àá¤Ï½©¤Ø¡Ä¸ÉÆÈ¤ÊÁÏºî´ü´Ö¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë½÷À¤Î¿´¾ð¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢£¸ÅÌ±²È¤ÇµðÂç¥¢ー¥È¤ËÄ©¤ó¤À½÷À²è²È
¿·³ã¸©ÌïÉ§Â¼¤Ë¤¢¤ë¹ñÅÐÏ¿¤ÎÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡¦µìÎëÌÚ²È½»Âð¤ÇÉ®¤ò°®¤ë½÷À²è²È¡¢¥¢¥Ëー¡¦¥ì¥Ê¡¦¥ªー¥Ð¥Þ¥¤¥äー¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¡£
µ¨Àá¤Ï½©¡£ÌïÉ§¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ÆÈ¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¹¤¤¸ÅÌ±²È¤Ç¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÄê´ü´Ö¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì½ê¤ËÂÚºß¤·¡¢ÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤òµìÎëÌÚ²È½»Âð¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯6·î¡¢¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ï1Ç¯´Ö¤Î°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç5Ç¯¶á¤¯¼ÖÃæÇñ¤ÇÁ´¹ñ¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÌïÉ§¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²è²È¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë·Ð¸³¤À¤È´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤À¡£
°Ü½»¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¸áÁ°Ãæ¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤Ð¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¿ÀÀ»¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤·¡¢ÌïÉ§Âç¿À¤È½ñ¤«¤ì¤¿³Ý¤±¼´¤ÎÁ°¤Ê¤Î¤Ç¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤Ê¤¤ã¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Èà½÷¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥È¥ê¥¨¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ËèÆü6Ëç¤ÏÉÁ¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î³¨¤¬Ì¤´°À®¤Î¾õÂÖ¤Ç´°À®¤·¤¿³¨¤Ï¤Þ¤À°ìËç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¥»¥ß¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¶Á¤¯²Æ¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢Ìó20¾ö¤Ë¹¤¬¤ë¡ÈÌ´¡É¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³¨¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥°¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ê¬³ä¤·¤Æ»Ù±ç¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç¤¤¤³¨¤ÎÁ´ËÆ¤òÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾®¤µ¤Ê°ìËç¤¬ÆÏ¤¯¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ÎÃÇÊÒ¤ò¾¯¤·³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÁ´ÂÎ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤È¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¹¤¬¤ë¥¢ー¥È¤ÎÎØ Ê¬³ä¤·¤¿³¨¤ò»Ù±ç¼Ô¤Î¸µ¤Ø
µðÂç¤Ê³¨¤Ï2¥«·î¤«¤±¤Æ´°À®¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¬³ä¤·¤Æ»Ù±ç¼Ô¤Î¸µ¤ØÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÌïÉ§¤Î¿Þ½ñ´Û¤ä¥³ー¥Òー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢³¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¤ª¤Î¤º¤È¾Ð´é¤¬¹¤¬¤ë¡£
Ëº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌïÉ§¤Î¸ÅÌ±²È¤òµòÅÀ¤Ë¥¢ー¥È¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
Ä¹²¬»Ô¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò±Ä¤à»Ù±ç¼Ô¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÌïÉ§¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¿Í¡¹¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦Ì´¤ÎÃÇÊÒ¤Ï¡¢ÌïÉ§¤È¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤ò¤Ä¤Ê¤°Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£½©¤ÎÌïÉ§¤ÇÁÏºî¥¤¥áー¥¸ËÄ¤é¤Þ¤»¤ë
¤½¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Ï¤á¤°¤ê½©¡£¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏºî¤Î¥Ò¥ó¥È¤òµá¤á¹Ô¤¦ÌïÉ§¸ø±à¤Ç¤Î¤â¤ß¤¸¼í¤ê¤¬Æü²Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌïÉ§¤Ë¤¤¤ë´Ö¤ËÌïÉ§»³¤òÂç¤¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Î¿§¹ç¤¤¤ò»¶ÊâÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢µÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁð²Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¡¢ÁÏºî¤Î¥¤¥áー¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÆÃ¤Ë¿§¤ò¤è¤¯»È¤¦³¨ÉÁ¤¤À¤«¤é¡¢°ìËç¤Î²Ö¤ÎÃæ¤ËÊ£¿ô¤Î¿§¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¡×
¢£³Á¤ò¼ý³Ï¤·¡È´³¤·³Á¡É¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¡Ö³¨¤È°ì½ï¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡×
¤Þ¤¿¡¢¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÅÌ±²È¤ÎÎ¢Äí¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿³Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎ¢Äí¤Ç¤È¤ì¤¿¤³¤Î³Á¤ò´³¤·³Á¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¥¢¥Ëー¤µ¤ó¡£½éÄ©Àï¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ý³Ï¤Ë°ìÀÚÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö³¨¤È°ì½ï¡£É®¤È°ì½ï¡£ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¤È¼¡¡¹¤È³Á¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ý³Ï¤ò½ª¤¨¤¿¤é°ì¤Ä°ì¤ÄÈé¤ò¤à¤¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¼«¸ÊÎ®¤Ç³Á¤òÉ³¤Ë¤¯¤¯¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾¯¤·ÆÈÁÏÅª¤Ê´³¤·³Á¤¬¸ÅÌ±²È¤Î±ïÂ¦¤Ë½©¤Î¼ñ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Ö¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÆü¤òÂÔ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ²½¤ò1²Õ½ê¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎÉ¤µ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£ÅüÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö»ä¤ÎÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡×¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ëÃæ¤ÇÁÉ¤Ã¤¿µ²±
ÌïÉ§¤Ç²á¤´¤¹½é¤á¤Æ¤Î½©¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢26Ç¯5·î¤Ë³«¤¯¼«¿È¤Î¸ÄÅ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ³¨¤òÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÈÃÑ¤È¤Î·èÊÌ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦¤µ¤ì¤ë³¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¤ã¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È³¨ÉÁ¤¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼«Í³¤ËÉÁ¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î»þ¤ÎÆüµ¤Ë»Ä¤ë¡Ö»ä¤ÎÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÅ¤«¤Ê¿´¤Î¶«¤Ó¡£¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ëÃæ¤Ç°ì¤Ä¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Îº¢¤ËÆ±µéÀ¸¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸¥°¥ëー¥×¤Î»Ò¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹Á´ÂÎ¤«¤éÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¡Ö·ù¤ï¤ì¤ë»ä¤Ç¤¤¤¿¤é¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¡ÖÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÇû¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤¬ÁÏºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡È¼«Í³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¡£
¡ÖÆ±µéÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤³¤ÎÃÑ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤«¤é¼«Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î³¨¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö±Æ¤Ë¤âÌÜ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×°Ü½»À¸³è¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó
½÷À¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤«¤é¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¡£¤³¤Î³¨¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÑ¤È·èÊÌ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥Ëー¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤ÏËÜÅö¤Ë¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢µ²±¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ³¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤È¡¢À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
°ì¤Ä°ì¤Ä¡¢ÃúÇ«¤Ë¡¢¿¼¤¯¡Ä¿´¤Î±ü¤ËÀø¤à´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×ÁÛÅª¤Ê¼å¤µ¡¢½ý¤ò³¨¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¸÷¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸÷¤òÇ»¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¤Ë¤âÌÜ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌïÉ§¤ÇÀÅ¤«¤Ê1¿Í¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È°Ü½»À¸³è¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿³Ø¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÑ²½¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×²áµî¤ÎÄË¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿¾®¤µ¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÎÈ¤Ë¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤Ø¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£