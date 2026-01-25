»ä¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¡ª ¹âÈô¼ÖÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¡È¤¾¤ó¤¶¤¤¡É°·¤¤¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¥À¥¤¥Ö¡Ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯·Ý¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê1·î23Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¿¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÈô¼ÖÈþ½÷¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¥À¥¤¥Ö¡É
¡¡¹âÈô¼Ö¥Ò¡¼¥ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¸½²¦¼Ô¤Ë¥¬¥óÌµ»ë¤µ¤ìÊ°³´¤«¤é¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥À¥¤¥Ö·è¹Ô¡£ÃÏ¸µ³®Àû¤Ç´°Á´¤Ë¥³¥±¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¿¦¿Í·Ý¤Ç¡ÈËÜÅö¤Ï¥Ç¥¤ë½÷¡É¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡WWE¡ÖSmackDown¡×¤Ï¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬WWE½÷»Ò²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤È¤Î¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÇÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥²¥Ã¥È¡£À²¤ì¤ÎÃÏ¸µ³®Àû¤Î¤Ï¤º¤¬²¦¼Ô¤«¤é¤â¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º¤Ë¤È¤Ã¤µ¤Ë¼è¤Ã¤¿¡È¤Ö¤ÃÈô¤Ó¤Î¹ÔÆ°¡É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é´û¤Ë¼¡¤ÎÄ©Àï¼Ô¤Ë¤Û¤ÜÆâÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ëÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾õ¶·¡£ÃÏ¸µ¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏËÜÍè¤Ê¤é´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥ó¥°²¼¤ÇâË¤ß¹ç¤¦¥¸¥§¥¤¥É¤È¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¡¼¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬»î¹ç³«»ÏÁ°¤«¤é¾ÇÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏÆó¤Î¼¡¾õÂÖ¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë±öÂÐ±þ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤âÄÁ¤·¤¯ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æþ¾ìÄ¾¸å¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¥¸¥§¥¤¥É¤Ø¥¹¡¼¥µ¥¤¥É¥À¥¤¥Ö¤ò·è¤á¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤È¤Ï¤¤¤¨²¦¼Ô¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Î°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡×¡Ö¹¶¤á¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÄÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ò±þ±ç¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤¹¤°¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÈ¿·â¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥§¥¤¥É¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎÁ°¤ÇÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄ©È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤Ï¤³¤ÎçÓ¤á¤¿ÂÖÅÙ¤Ë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ç±þ¤¸¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥É¤Î°Õ¼±¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ê¥ó¥°²¼¤Î¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæÈ×¡¢ºÆ¤Ó¥¸¥§¥¤¥É¤È¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤¬âË¤ß¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤ÏABEMA¼Â¶·¤Î±öÌî½áÆó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡ÖÀ¨¤¤ÆùÂÎ¤Ç¤¹¤Í¡¢Æó¿Í¤È¤â¡×¤È´û¤Ë¼¡¤ÎÂÐ·è¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤â»î¹ç¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¾õÂÖ¡£¤³¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Èþ¤·¤¤¥ß¥µ¥¤¥ë¥¥Ã¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¸¥§¥¤¥É¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¡×¤È¡Ö¥¸¥§¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¥À¥Ö¥ë¥³¥ó¥Ü¤ÇÃ»»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤«¤é½÷»Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë½Ð¾ì¤È¥¸¥§¥¤¥É²¦ºÂ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÀë¸À¤·¡¢Êª¸ì¤Î¾ÇÅÀ¤Ï´°Á´¤Ë¤½¤Á¤é¤Ø°Ü¹Ô¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¼«¤é¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ë¤â´ÑµÒ¤Ë¤â¼çÌò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÊ³µ¯¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÈÉé¤±Ìò¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØSMACK DOWN¡Ù¡Ë