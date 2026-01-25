ÉÚ°Â¤¬¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç476Æü¤Ö¤ê¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡¡½ÐÈÖ¤Ê¤·¤â»Ø´ø´±¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯Íè¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À
¡¡¡þ¥ª¥é¥ó¥À1Éô¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ 2¡½0 ¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¡Ê2026Ç¯1·î24Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ë
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê27¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë»þÂå¤Î2024Ç¯10·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï°ÊÍè¡¢476Æü¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£2¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿Ãæ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥°¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥È¥ß¡¼¡ÊÉÚ°Â¡Ë¤ÎÈÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´Ö¤â¤Ê¤¯Íè¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÉÚ°Â¤ÏºòÇ¯2·î¤Ë±¦É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢Æ±7·î¤Ë2021Ç¯²Æ¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£Ìµ½êÂ°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢Æ±12·î16Æü¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£6·î11Æü³«Ëë¤ÎWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡DFÈÄÁÒÞæ¡Ê28¡Ë¤Ï¸åÈ¾18Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£