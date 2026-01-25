¡Ö¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼ê¡×Æ£°æ²¦¾¤ÎÉõ¤¸¼ê¤ÏÁê¼ê¤Î¹¶¤á¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë°ì¼ê Ä©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Î¼êÈÖ¤ÇÂÐ¶ÉºÆ³«¡¿¾´ý¡¦²¦¾ÀïÂè2¶É
¡¡¾´ý¤Î¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ALSOKÇÕÂè75´ü²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤Ï1·î25Æü¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢23¡Ë¤¬Á°Æü¤ËÉõ¤¸¤¿57¼êÌÜ¤¬³«Éõ¤µ¤ì¡¢¸áÁ°9»þ¤¹¤®¤ËÄ©Àï¼Ô¡¦±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Î¼êÈÖ¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦¾¤Î¥·¥ê¡¼¥º½é¾¡Íø¤«¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Ï¢¾¡¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¤Î¤«¡£Âè2¶É¤Ï¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤òÉñÂæ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢Æ£°æ²¦¾¤ÎÀè¼ê¤Ç³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¤ä¤ä°Õ³°¤ÊÁá·«¤ê¶ä¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Æ£°æ²¦¾¤Ï¹ø³Ý¤±¶ä¤ÇÂÐ¹³¤·¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤Ø¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æ²¦¾¤ÏÄ©Àï¼Ô¤ÎÁÀ¤¤¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤Ë¡£1ÆüÌÜ¤Ï¾ÃÈñ»þ´Ö¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¡¢·ÁÀª¤â¸ß³Ñ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉõ¤¸¼ê¤Î»þ¹ï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æñ²ò¤Ç¼ê¤¬¹¤¤¶ÉÌÌ¤ÇÆ£°æ²¦¾¤¬Éõ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹¶¤á¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë±ó»³ÍºÎ¼Ï»ÃÊ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÆ£°æ²¦¾¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¼ê¡£¤¿¤À¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼ê¤Ê¤Î¤Ç±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÉÝ¤¤¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤æ¤¨¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ëÆ£°æ²¦¾¤é¤·¤¤¼ê¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë