¡ÊCNN¡ËÊÆÃæÀ¾Éô¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç24Æü¡¢ÃËÀ¤¬¹ñ¶·ÙÈ÷Ââ°÷¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£¾ðÊó¶Ú¤ÏCNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂàÌò·³¿Í¾Ê¤ÎÉÂ±¡¤Ç½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡ÊICU¡Ë¤Î´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥£¤µ¤ó¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾Ê¡ÊDHS¡Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬·ý½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº´±¤¬ÉðÁõ²ò½ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö·ã¤·¤¯Äñ¹³¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£¤Î¥¦¥©¥ë¥ºÃÎ»ö¤Ï¡¢±ÇÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤½¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡Ö¤Ç¤¿¤é¤á¡×¤Ç¡Ö¤¦¤½¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢DHS¤ÎÀâÌÀ¤¬ÌÜ·â¼Ô¤Î±ÇÁü¤È¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÛÈ½½ê¤Çµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÎã¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ß¥Í¥½¥¿½£¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Æ·â»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¥¦¥©¥ë¥ºÃÎ»ö¤«¤é½£¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ï¢Ë®Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Úµò¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ëº®Íð¤ËÈ÷¤¨¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£Ê¼¤ÏÄÉ²Ã¤Î¿Í°÷¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ïÁ°¤«¤é¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÜÌ±´ØÀÇ¼¹¹Ô¶É¡ÊICE¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¹ÔÆ°¤¬¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½Æ·â¸å¡¢Ââ°÷¤ËµÍ¤á´ó¤ëÅÜ¤ê¤Î·²½°¤ò²ò»¶¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Åö¶É¤ÏºÅÎÞ¥¬¥¹¤äÁ®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡ËÃÆ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£