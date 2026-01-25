¡Ö¤Ä¤¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó!¡×¤¢¤Î¡¢¿ÍÀ¸½é¡È½Ð»º½Ë¤¤¡É¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡È¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¡É¤È¤Ï
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬20Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¡È½Ð»º½Ë¤¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î
¡û¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦?¡×¡Ö¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¤³¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡×
¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¦¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤¢¤Î¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·¤È·ëº§¤·¤¿¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¡È²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Í!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤·¡£ËÍ¤â¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤½¤ó¤ÊÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤À¸¤Êª¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇÉÝ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥¯¥Ã¤È²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
É×ºÊ¤Ë²ñ¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö½Ð»º½Ë¤¤¤¤¤ë¤è¤Í?¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Ï¤¢¤²¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÉáÄÌ¤Ï²¿¤¢¤²¤ó¤Î?¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤è¤À¤ì¤«¤±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó?¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉþ¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÃå¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡×¤ÈÇº¤ß¤ËÇº¤ó¤À·ë²Ì¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¼«Æ°¤È¤ó¤È¤ó¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡×¤È´Þ¤ß¾Ð¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó! ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿²¤«¤·¤Ä¤±ÍÑ¤Î¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¼«Æ°¤È¤ó¤È¤ó¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤ò¹ØÆþ¡£É×ºÊ¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È´¶Æ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¡È¤¨! ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¡È²¿¤Ê¤Î? ¤³¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡Á¤Ã¤Æ¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÀ®¸ù¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¼«Æ°¤È¤ó¤È¤ó¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¼ê¤ÎÃæ»Ø¤À¤±¤¬¡¢¥È¥È¥È¥È¥È¥È¥Ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì? ¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ãæ»Ø¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤Æ¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÁá¤¤¤Î? ¸Î¾ã¤«¤Ê? ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ï¢ÂÇ¤µ¤ì¤Æ¤ó¤Î¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢É×ºÊ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢Ãæ»Ø¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤Èµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡×¡Ö1¿Í¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡ÈÂç¿ÍÍÑ¼«Æ°¤È¤ó¤È¤ó¥Þ¥·¡¼¥ó¡É¤Î¹ØÆþ¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥Ê¥¹¤«¤éÂç¤¤¤¼ê¤¬½Ð¤Æ¤Æ¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡£¥®¥·¥®¥·¥®¥·¥®¥·¡£¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£1²ó¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤(¾Ð)¡£ºÇ°¤ÊÇã¤¤Êª¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥ó¤Ã¤Æ¤Ö¤óÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2023Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤¬¤Ä¤¿¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì(¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È)¤â¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»î¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤ò½Ò¤Ù¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´êË¾¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¤µ¤ó¡×¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£´°àú¤Ê¤Î¤ËÈ´¤±¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ªÃãÌÜ¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
