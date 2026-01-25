ÆüÍË¥È¥é¥¤¥¢¥ë Âè10²ó ¡ÖËÜÅö¤Ë¥×¥í¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ä¡Úµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Û
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÄêÈÖµ»ö¤òÌÜ»Ø¤¹¤ª»î¤·´ë²è¡ÖÆüÍË¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¸µÆü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ê²ñ¼Ô¡¦µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Úµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡Û¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó
¡û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µÈÀîÈþÂå»Ò¡ß¿ÜÅÄÅ¯É×
µÈÀî¡§µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£TBS¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¿¤êÃí°Õ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Î½àÈ÷¤äÊÙ¶¯¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¿ÜÅÄ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÇÚ¤Ë¤¤¤¤´é¤·¤Æ¡¢Âº·É¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤È¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡
¡üÊ¿À®¥Æ¥ì¥ÓÂÐÃÌ¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¿ÜÅÄÅ¯É×¡ßµÈÀîÈþÂå»Ò(Á°ÊÔ) ¿ÌºÒ¡¦¥ª¥¦¥à¡Ä¤½¤Î»þ¸½¾ì¤Ï
Ê¿À®¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÊ¿À®¥Æ¥ì¥ÓÂÐÃÌ¡×¤Ç¡¢µÈÀîÈþÂå»Ò¤È¿ÜÅÄÅ¯É×¤¬¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿µ»ö¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µÈÀî¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿Ì¾Á°¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Øµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¡Ù(1978¡Á85Ç¯)¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¤Ï¡¢TBSºßÀÒ»þÂå¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¾Ú¸À¤Ïµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¿ÜÅÄ¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûNHK¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù½©ËþµÈÉ§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Øµ×ÊÆ¹¨ ¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù(TBS¥é¥¸¥ª)¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë°Ë½¸±¡(¸÷)¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ß¤ê¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤À¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÇ½³Ú»Õ¤Î°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏ¯ÆÉ¤â¤´¼«¿È¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¼Â¤Ï°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡
¡ü¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù½©ËþµÈÉ§P¡¢Ì¾Ãø¡ß¹Ö»Õ¡ß°Ë½¸±¡¸÷¤¬µ¯¤³¤¹¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡× 100Ê¬¤Ç¤¢¤¨¤Æ»Ä¤¹¡ÈÌä¤¤¡É
¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î²óÅú¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¢¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜºÇ¹âÊö¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ´ÅöÈÖÁÈ¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢À©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡û±ü¿¹»©·î
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ÇÁ´Á³¥é¥¸¥ªÎò¤ÏÀõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª³¦¤Î»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ï¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡
¡ü±ü¿¹»©·î¡¢¡Ø¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î¥¿¡¼¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏÇ®ÊÛ¡Ö¥é¥¸¥ª½é¿´¼Ô¤âÄ°¤¤ä¤¹¤¤¡×
¥é¥¸¥ª¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±ü¿¹»©·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÈÖÁÈ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Î²óÅú¡£¿Þ¤é¤º¤â¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤Î½©ËþP¤ÈÆ±¤¸ÊüÁ÷²ó¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÆüËÜ¤Î¥é¥¸¥ª»Ë¤òÐíâ×(¤Õ¤«¤ó)¤·¤¿Ãæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´·ì¤òÃí¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÈÖÁÈ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡û¶¶Ã«Ç½Íý»Ò
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»þ¤Ë2Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡üÊ¿À®¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÈÖÁÈ¤¿¤Á¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¶¶Ã«¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¸«¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¡¦´Ø¸ý¹¨
¡ûTBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù°ËçÐÅÄ±ÑÆÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¤äµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¶É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½Åª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤Èº£¤Ï¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤½¤ì¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ü°¤Éô´²¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÇ®±é¡¡¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÙPÀä»¿¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡× ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤â¸ì¤ë
¡û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ²£°æ¾¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
ËÍ¤ÏÃ´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î»þÂå¤«¤é½Å¸ü¤Ç²û¤¬¿¼¤¤¥»¥Ã¥È¤òºî¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºà¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤ÏËÜÊª¤ÎÀÐ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÌÚºà¤äÏÂ»æ¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ»þ¶õ¤ò¥ï¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶É¤Î´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ü¾å¼ê¤Ë¥À¥µ¤¤!? ³Æ¶É¤ÎÆÃ¿§¤ÈÂ¿¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ÚÎáÏÂ¥Æ¥ì¥ÓÃÌµÁ¡Û¡ÁÈþ½Ñ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÊÔ¡Á¡ã5¡ä
¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó
¡û¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µÈÀîÈþÂå»Ò¡ß¿ÜÅÄÅ¯É×
µÈÀî¡§µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤ÆÂç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£TBS¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¸«¤¿¤êÃí°Õ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤Î½àÈ÷¤äÊÙ¶¯¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÜÅÄ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÇÚ¤Ë¤¤¤¤´é¤·¤Æ¡¢Âº·É¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤È¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ÏÅ·ºÍÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡
¡üÊ¿À®¥Æ¥ì¥ÓÂÐÃÌ¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¿ÜÅÄÅ¯É×¡ßµÈÀîÈþÂå»Ò(Á°ÊÔ) ¿ÌºÒ¡¦¥ª¥¦¥à¡Ä¤½¤Î»þ¸½¾ì¤Ï
Ê¿À®¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÊ¿À®¥Æ¥ì¥ÓÂÐÃÌ¡×¤Ç¡¢µÈÀîÈþÂå»Ò¤È¿ÜÅÄÅ¯É×¤¬¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿µ»ö¡£ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µÈÀî¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ëµó¤²¤¿Ì¾Á°¤¬µ×ÊÆ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Øµ×ÊÆ¹¨¤ÎÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªTOKYO¡Ù(1978¡Á85Ç¯)¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¤Ï¡¢TBSºßÀÒ»þÂå¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¾Ú¸À¤Ïµ®½Å¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¿ÜÅÄ¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûNHK¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù½©ËþµÈÉ§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
¡Øµ×ÊÆ¹¨ ¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù(TBS¥é¥¸¥ª)¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë°Ë½¸±¡(¸÷)¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ß¤ê¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤ò¸«¤¿¤³¤È¤À¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÇ½³Ú»Õ¤Î°ÂÅÄÅÐ¤µ¤ó¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¡ØÊ¿²ÈÊª¸ì¡Ù¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏ¯ÆÉ¤â¤´¼«¿È¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÏ¯ÆÉ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡£¼Â¤Ï°ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎËÜÅö¤Î¤¹¤´¤ß¤ò¼«Ê¬¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡
¡ü¥Æ¥ì¥Ó²°¤ÎÀ¼¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù½©ËþµÈÉ§P¡¢Ì¾Ãø¡ß¹Ö»Õ¡ß°Ë½¸±¡¸÷¤¬µ¯¤³¤¹¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡× 100Ê¬¤Ç¤¢¤¨¤Æ»Ä¤¹¡ÈÌä¤¤¡É
¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î²óÅú¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¢¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜºÇ¹âÊö¤Îµ»½Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î·èÃÇ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ´ÅöÈÖÁÈ¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢À©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡û±ü¿¹»©·î
µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ÇÁ´Á³¥é¥¸¥ªÎò¤ÏÀõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°Ë½¸±¡¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª³¦¤Î»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ï¡¢¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡
¡ü±ü¿¹»©·î¡¢¡Ø¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î¥¿¡¼¥ó¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏÇ®ÊÛ¡Ö¥é¥¸¥ª½é¿´¼Ô¤âÄ°¤¤ä¤¹¤¤¡×
¥é¥¸¥ª¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±ü¿¹»©·î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÈÖÁÈ¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤Î²óÅú¡£¿Þ¤é¤º¤â¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¤Î½©ËþP¤ÈÆ±¤¸ÊüÁ÷²ó¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Þ¤À¹â¹»À¸¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤òÆüËÜ¤Î¥é¥¸¥ª»Ë¤òÐíâ×(¤Õ¤«¤ó)¤·¤¿Ãæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´·ì¤òÃí¤¤¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂåÉ½Åª¤ÊÈÖÁÈ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡û¶¶Ã«Ç½Íý»Ò
µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿»þ¤Ë2Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸¶¹Æ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡üÊ¿À®¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ÈÖÁÈ¤¿¤Á¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ù¶¶Ã«¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¸«¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¡¦´Ø¸ý¹¨
¡ûTBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù°ËçÐÅÄ±ÑÆÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼
ÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¤äµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢º£¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¶É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÈãÈ½Åª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤Èº£¤Ï¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÀº°ìÇÕ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤½¤ì¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ü°¤Éô´²¡¢ÇËÅ·¹Ó¤Ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼Ìò¤òÇ®±é¡¡¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡ÙPÀä»¿¡Ö°¤Éô¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡× ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤â¸ì¤ë
¡û¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü ²£°æ¾¡¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
ËÍ¤ÏÃ´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î»þÂå¤«¤é½Å¸ü¤Ç²û¤¬¿¼¤¤¥»¥Ã¥È¤òºî¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºà¼Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Ë¤ÏËÜÊª¤ÎÀÐ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÌÚºà¤äÏÂ»æ¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¾õ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ»þ¶õ¤ò¥ï¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶É¤Î´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ü¾å¼ê¤Ë¥À¥µ¤¤!? ³Æ¶É¤ÎÆÃ¿§¤ÈÂ¿¥á¥Ç¥£¥¢»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó ¡ÚÎáÏÂ¥Æ¥ì¥ÓÃÌµÁ¡Û¡ÁÈþ½Ñ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼ÊÔ¡Á¡ã5¡ä