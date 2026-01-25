TRF¤ÎDJ KOO¡¢¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Ë¼õ¤±¤¿ÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤ä¡¢30Ç¯°Ê¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÇÄê¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ç¤¤Â³¤±¤ëÈë·í¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡1990Ç¯Âå¤ËTRF¡Ê96Ç¯¤Þ¤Çtrf¡Ë¤ÎDJ·ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëDJ KOO¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ä¾®¼¼Å¯ºÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÎ¥¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖTRF¡×Spotify¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¡£TRF¤Î¡È¤¤¤ÞÄ°¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë"³Ú¶Ê¤Ï¡©
ÈãÈ½¤â¼õ¤±¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î²¿½½ÇÜ¤â´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡trf¤Ï¡¢94Ç¯5·î¤Î¡Ösurvival dAnce¡Áno no cry more¡Á¡×¤«¤é95Ç¯3·î¤Î¡ÖOvernight Sensation¡Á»þÂå¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤ë¡Á¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬5ºîÏ¢Â³¤ÇCD¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ØÎø¿Í¤Ë¤·¤¿¤¤ÃËÀ¤Î¿¦¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÇDJ¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤È¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤¤¤¿DJ KOO¤ÎÂ¸ºß¤â·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤òËÜ¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Á¡ª¡×¤È¸¬Â½¡Ê¡©¡Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶ìÇº¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¤³¤í¡¢¡Ø¶Ê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Ç¼ó¤ò·¹¤±¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤ó¤À!!¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò»¶¡¹Ê¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±éÁÕ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢DJ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ÏÁ´Éô½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ø1»þ´ÖÁ°¸å¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¢¤òÁª¶Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬DJ¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢trf¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ò3Ê¬´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÇÉ¼ê¤ËÆ°¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤ÇMC¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¾®¼¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¼«Ê¬¤Ç¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢DJ KOO¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ötrf¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈãÈ½¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Î²¿½½ÇÜ¤â¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£trf¤ÎDJ¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎPWL¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÅª¤Ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤±¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¢¥Ó¡¼¥í¡¼¥É¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤À¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç²»³Ú¤¬ºî¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤¬½ÐÍè¤¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤â¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤´Ä¶¤Ç²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ÇJ-POP¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡£¿´¶¤Ï¡©
¡¡DJ¡¡KOO¤Ï¡¢¾®¼¼¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤¬Âç¤¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¿¼¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿¤³¤È¤ËËÍ¤¬±þ¤¨¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤Îºî¤Ã¤¿²¾²Î¤òËÍ¤¬»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾²Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Î»ì¤¬¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ë¥¥Ã¥Á¥ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU-KI¤ÈËÍ¤È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¤Ë¤¢¤ë¡ØWORLD GROOVE¡Ù¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥¤¥ó¤È¥³¡¼¥é¥¹¤¬¥Ï¥â¤ë¾ì½ê¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤ë¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ê²Î¤Ç¡¢trf¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¡ÖWORLD GROOVE¡×¤Ï7Ê¬¶á¤¤¥ß¥Ç¥£¥¢¥àÄ´¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢°¦¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤¤Ä¤Ä¡¢Æî¤ÎÅç¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÍªµ×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³Ú¶Ê¡£Æî¤ÎÅç¤ÇÃË½÷¤¬½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²Î»ì¡¢¥Ñ¡¼¥È¤´¤È¤Ë¥ê¥º¥à¤ä¥Ï¥â¥êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶ÊÁÛ¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ë1¶Ê¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¡£
¡¡95Ç¯¤Ï¡¢3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCRAZY GONNA CRAZY¡×¡Ömasquerade¡×¡ÖOvernight Sensation¡Á»þÂå¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë°Ñ¤Í¤Æ¤ë¡Á¡×¤È2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØdAnce to positive¡Ù¡ØBRAND NEW TOMORROW¡Ù¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤ËÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¤ÈJ-POP¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ËÂè10²óÆüËÜ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Âç¾Þ¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Îº¢¤Ï¡¢trf¤Î³èÆ°¤Î½Å¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡¢Âç·¶ºÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤Î¸¢°Ò¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¸å¡¢96Ç¯¤Ëtrf¤Ï¾®Ê¸»ú¤«¤éÂçÊ¸»ú¤ÎTRF¤ËÉ½µ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¿´µ¡°ìÅ¾¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤ä¡Ä¡ÄÃ±½ã¤Ë¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤«¤é¡Øº£ÅÙ¤«¤éÂçÊ¸»ú¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÆÍÁ³¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤âÅ·ºÍ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥«¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤Ïglobe¤ÎÊý¤ÇË»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢TRF¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï°ìÃ¶Â´¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Øsongnation¡Ù¡Ê01Ç¯¡Á02Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ölights and any more¡×¤ÏÎáÏÂ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¿Íµ¤
¡¡Spotify¤Î½ç°Ì¤ËÌá¤ë¤È8°Ì¤Ë09Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGRAVITY¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ölights and any more¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¡¼¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÏÑ´ß¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¡Ê¥¹¥«¥Ñ¡¼!¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢YouTube¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬ÇúÁö¤¹¤ë±ÇÁü¤òËÜºî¤òBGM¤Ë¤·¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëMADÆ°²è¤¬Â¿¿ô¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¥«¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¤«¤Ê¤ê¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤é¤Ï90Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢CM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î15ÉÃ¤ä30ÉÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ßõÎõ¤ÊÆ®¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬Áý¤¨¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£CM¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢·¡¤ê²¼¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ølights and any more¡Ù¤¬º£¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤òÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¿ä¤·³è¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê²»³Ú¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦Ê¹¤Êý¤¬¼çÎ®¤À¤«¤é¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ölights and any more¡×¤Ï¡¢DJ KOO¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥é¥Ã¥×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ó¥Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºòº£TikTok¤ÇDJ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë»þ¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Í¡£TRF¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ¤Âå¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¼ã¤¤Êý¤«¤é¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢12°Ì¤Ë¤ÏÁ°ºî¤«¤éÌó6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿06Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhere to begin¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÜºî¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTRF 15th Anniversary BEST -MEMORIES-¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾å°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¡¡À¸¤È´¤¯Èþ¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÌÜ¤Ë±Ç¤ë¡¡Á´¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¤¢¤ëÌÀ¤ë¤¤¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢¿ï½ê¤ËÆþ¤ë¡¡¢ö£×£Ï£×¡¡£×£Ï£×¡Á¡¡£×£Ï£×¡¡£×£Ï£×¡¡£×£Ï£×¡Á¡¡¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥é¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÂç¹ç¾§¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¾®¼¼¤µ¤ó¤òÎ¥¤ìTRF¤Î¥»¥ë¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢TRF¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÆþ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¿Íµ¤¤Ï¤½¤ì¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
30Ç¯°Ê¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÇÄê¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯Èë·í¤Ï
¡¡11°Ì°Ê²¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°½Ò¤Î¡ÖWORLD GROOVE¡×¡ÊÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¡Ë¤¬14°Ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEZ DO DANCE¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖISLAND ON YOUR MIND¡×¤¬18°Ì¤È¡¢½é´ü¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤â¿Íµ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖISLAND¡Á¡×¤ÏDJ KOO¤¬¤È¤Æ¤âÍÛµ¤¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ÖTRF¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê´¶¤¸¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾®¼¼¤µ¤óÆÈÆÃ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Íµ¤¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¡ÈRAVE¡É¤È¤¤¤¦·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¶Ê¤Ê¤É¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¶Ê¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡TRF¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢93Ç¯¤Ë5¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï30Ç¯°Ê¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ÇÄê¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë5¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«´³¾Ä¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ³¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤êÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¥µ¥Ü¤é¤Ê¤¤¡¢¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡96Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLove & Peace Forever¡×¤¬10°Ì¤Çº£¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤é¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Ë¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ê²»³Ú¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÜ¤·Êý¤ä·Á¤È¤·¤Æ¤Î»Ä¤·Êý¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØLove & Peace Forever¡Ù¤â¡¢trf²ÃÆþÁ°¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤ÆÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®¼¼¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËÍ¤é¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°TOP50Æâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤«¤ê¤·º¢¤ÎËÍ¤ÈSAM¤¬°ì½ï¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë44°Ì¤Î¡ØFUNKY M¡Ù¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿DJ KOO¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤ËÂÐ¤·¡¢Ç½Å·µ¤¤ËÁû¤°¡È¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥Ô¡¼¥Ý¡¼¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈà¤Ï¡¢¤É¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡È»þÂå¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡É¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²¿»ö¤â½Ï¹Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³èÆ°¤ä¡¢¤½¤ì¤òÈ¯Ã¼¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
DJ KOO¡¡¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¸¥§¥¤¡¦¥³¡¼¡Ë
1961Ç¯8·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¿·½É¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¤Ç¤ÎDJ¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖThe JG's¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢92Ç¯¤è¤ê¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Îtrf ¡Ê¸½ºß¡§TRF¡Ë¤ÎDJ¤òÃ´Åö¤·¡¢93Ç¯¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGOING 2 DANCE / OPEN YOUR MIND¡×¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øtrf ¡ÁTHIS IS THE TRUTH¡Á¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2nd¡ÖEZ DO DANCE¡×¤Ï¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â15°Ì¤Ê¤¬¤éÌó80ËüËç¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¡£94Ç¯¤è¤ê5ºîÏ¢Â³¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¡¢95Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤â¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£10Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤â¤¢¤ë"¤ªº×¤ê¡È¡ÉËßÍÙ¤ê¡É¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°Ãæ¡£25Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈBEYOOOOONDS¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇKOO DE DANCE¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥óCD¥·¥ó¥°¥ëºÇ¹â2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
±±°æ¹§¡Ê¤¦¤¹¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¿Í¤È²»³Ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤²»³Ú¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡£1968Ç¯¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£Áí¹ç²½³Ø²ñ¼Ò¡¢²»³Ú·Ï¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢'05Ç¯¤Ë¡ØT2U²»³Ú¸¦µæ½ê¡Ù¤òÀßÎ©¤·ÆÈÎ©¡£°ÊÍè¡¢²»³Ú»Ô¾ì¤ä¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¼¹É®¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¤ª¤È¥é¥Ü¡×¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÁª¶Ê¡¢CD¤Î´ë²è¤ä²òÀâ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÏ¿¤Èµ²±¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯J-POP¥Ò¥Ã¥ÈÎóÅÁ¡Ù¡Ê¤¤¤½¤Ã¤×¼Ò¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø½ÂÃ«¤¤¤¤¤¤¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê½ÂÃ«¤Î¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë°¦¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£
