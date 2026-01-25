1990年代にTRFのDJ兼リーダーとして一時代を築き、近年は持ち前の明るいキャラクターを前面に出して、バラエティタレントとしても活動しているDJ KOO。25年には“DJ活動45周年記念プロジェクト”の第1弾としてガールズグループBEYOOOOONDSとのコラボレーション・シングル「最KOO DE DANCE」をリリースし、オリコンCDシングル週間ランキングにて2位で登場するなど、今ノリに乗っている。

今回は、そんな彼がスターダムへ駆けあがったTRF時代の楽曲人気ランキングや小室哲哉との出会いについて、本人と振り返ってみた。

【画像】おなじみの楽曲が並ぶ「TRF」Spotify人気ランキング。TRFの“いま聴かれている"楽曲は？

ひと昔前の貴重映像がサブスクで見られることに感激

アナログレコードを今でも1,000枚以上所有しているというDJ KOO。まずは、現在の音楽の聴き方について尋ねてみた。

昨年、DJ活動45周年。「華やかな世界を小室さんに見せてもらった」と語る

「僕は70年代のブリティッシュ・ロックが好きなので、仕事用のスタジオにいる時は、サブスクでよく聴いています。YouTubeも観ますが、当時は絶対に観られなかったような、レッド・ツェッペリンやディープ・パープルのレアな映像があるんですよ！ 今の時代はめちゃくちゃ便利になったな、と嬉しくなりますね」

さらに近年は、より幅広い音楽をチェックしているようだ。

「自分の好きな音楽は自然と耳に入ってきますよ。最近の女性アイドルの方々の音楽もそのひとつで、共演することも多いので、常にネットで情報をチェックしたり、実際にライブに足を運んだりしていますね。先日も、乃木坂46の6期生だけで企画された『新参者』というライブを観させていただきました。そうした中から、今回のBEYOOOOONDSとのコラボレーションも思いついたんですよ」

現在64歳のDJ KOOだが、日々の学びの中から時代を追って、CDヒットという結果に結びつけているのが見事だ。

「EZ DO DANCE」は令和に数々のコラボを実現

では、ここからはTRFの現在のSpotifyでの人気について見ていこう（なお、以降の記述では96年3月までの活動については、当時の小文字名義「trf」としている）。

TRFは、Spotifyだけでも月間50〜60万人のリスナーがいる。その中で再生回数が1,000万回を超えたのは、94年の7thシングル「BOY MEETS GIRL」、93年の2ndシングル「EZ DO DANCE」、94年の6thシングル「survival dAnce 〜no no cry more〜」、そして93年の5thシングル「寒い夜だから･･･」と、CDデビュー1年目から2年目の4作に集中した。DJ KOOとしては、どの曲の印象が最も強いのだろうか。

「今の自分にとっては、やっぱり『EZ DO DANCE』が一番ですね。僕は2025年がDJ活動45周年なので、それを記念して、”コラボ DO DANCE!!!”というコンセプトで『EZ DO DANCE』にちなんだタイトルをつけたコラボレーションをしているんです。現在、大阪府警の交通事故防止キャンペーンとして、"交通安全を楽しく学ぶ DO DANCE!”を実施中です。先日も、最新曲『最KOO DE DANCE』の交通事故防止バージョンを ♪（夜間に）光るって最KOO（最高）！ NO 飲酒運転 最KOO！ ルール守って最KOO!〜 という歌詞に乗せて、大阪府警のみなさんと一緒に踊りました。

また、『EZ DO DANCE』は、いろんな界隈でカバーしたり、踊ったりしてくださる機会がとても多いんですよ。ダンスやゲームのイベントにDJとして呼ばれる時にも、やっぱり『EZ DO DANCE』を依頼されることが多いですね」

サブスクでは、インパクト抜群の「EZ DO DANCE」よりも1.5倍ほど多く、「BOY MEETS GIRL」が聴かれている理由も尋ねてみた。

「ランキング1位の『BOY MEETS GIRL』も素晴らしい曲で、明るい曲調と、人と人が出逢うというのは人生の宝探しだね、という小室哲哉さんのフレーズが持つ力が、今聴いている世代にも届いているのだと思っています。この歌は、trfとして初めて日本武道館でライブをした時の1曲目でやった印象がとても強いです」

小室哲哉と出会い、考え方も生活もガラリと変わった

Spotify再生回数ランキング5位から7位には、「CRAZY GONNA CRAZY」「masquerade」「Overnight Sensation〜時代はあなたに委ねてる〜」と、95年前半に3か月連続でリリースされたシングルが並んだ。上位7曲はいずれも、93年6月から95年3月のわずか2年弱の間に発売されたもので、“CDメガヒット時代に”サブスクの人気楽曲が集中していることがわかる。この時期、DJ KOOはどういうスケジュールで活動していたのだろうか。

「全国ツアーと番組出演や雑誌取材などのプロモーション、それ以外は毎日レコーディングをしていました。それ以前から、さまざまな形で音楽に携わっていたけれど、小室さんと出会ってからは大好きな音楽の世界で仕事ができて、無我夢中でした。当時は30代前半だったので、睡眠時間が少なくても疲労感なんてなかったですね。華やかな世界を小室さんに見せてもらっていた時期だと思います！」

trfは92年、“TK RAVE FACTORY”の頭文字をとったダンサーやボーカルが集まったパフォーマンス・グループとして小室哲哉プロデュースのもと結成された。既に新宿の有名ディスコのDJとして、またdj hondaらとのリミックス・ユニット『The JG's』として活躍していたDJ KOOが、この当時としては異彩を放っていたグループに加入することに戸惑いはなかったのだろうか。

「もし、いきなりtrfに入れと言われたら迷ったかもしれませんが、僕はその前に小室さんとお会いした時から、“小室さんはアーティストとして尊敬できる。この方についていきたい！”という想いが強かったので、自然とtrfの活動に入っていったんです」

それまでのDJ KOOは、「“一般の人達がわかるような音楽はホンモノの音楽じゃない、アンダーグラウンドだからこそがカッコいいんだ”と斜に構えて音楽を作っていた」とのこと。そんな頃、小室哲哉がRAVEという新しいカルチャーを日本に持ち込むイベントを企画するにあたり、後輩DJのはからいで、小室とつないでもらえることに。

「小室さんに挨拶に行ったその日から衝撃が走り、それ以降、弟子さながらに、小室さんのもとに毎日通うというか、押しかけるようになったんです（笑）。だから、小室さんにはDJとして選ばれたのではなく、僕の一方的な想いから一緒に音楽をやることになったというのが近いかな。小室さんの最初の構想にも、DJの参加はなかったんですよね」

そうやって話すDJ KOOの言葉からは、小室への敬意や感謝がひしひしと伝わってくる。

カラオケに自分たちの楽曲が入ったことでヒットを実感

「小室さんとお会いして、誰もが喜びを感じる、誰もがかっこいいと思える音楽を作れることこそが素晴らしいんだと気づかされたんです。そして、その音楽だけではなく、歌詞にもちゃんと世界観やコンセプチュアルな定義があったり、ファッション性があったり、そういったもの全部ひっくるめてプロデュースをしていくという小室さんの存在の大きさ、音楽の幅の広さに心打たれました。

それで、毎日小室さんと一緒にいるなかで、trfの1stアルバム(93年2月『trf 〜THIS IS THE TRUTH〜』)のレコーディングの途中から『ラップが出来るなら、曲の途中で入れてみて』と言っていただき、どんどん参加していくようになったんですよ」

CDデビューを果たした同年末の12月には「寒い夜だから･･･」がリリースされ、同作は翌94年1月に初のオリコンシングルTOP10入りを果たした。さらに、2月にリリースされた3rdアルバム『WORLD GROOVE』は、初のオリコンアルバム1位を獲得。その初登場週には、前年7月にリリースされた2ndアルバム『EZ DO DANCE』も10位に再浮上するなど、わずか半年の間に一気にブレイクしていったのだ。

DJ KOO本人はどのタイミングで、ヒットを実感したのだろうか。

「2ndシングルの『EZ DO DANCE』(93年6月)は『シーブリーズ』のCMソングに使っていただいたのですが、ある時、うちの奥さんが『trfの曲がカラオケに入っているよ！』と連絡をくれたんです。今まで、自分のやっていた音楽がカラオケに入るなんてことは一度もなかったので、ここから何かが変わるぞ、という予感がしましたね」

現在は、アイドル、スポーツ、盆踊りなど多岐にわたるイベントで見かけるDJ KOOだが、そんな彼が35年ほど前、“ヒット曲はホンモノの音楽じゃない”と考えていたというのも意外だし、そんな固執した考えを氷解させてしまうほどの小室哲哉の広い視野にも驚く。改めて出会いの貴重さや、それまでに自分を磨くことの大切さを感じさせる。

インタビュー第2弾では、アルバム収録曲や、小室哲哉プロデュースから離れてからの楽曲についても尋ねてみた。

DJ KOO （ディージェイ・コー）

1961年8月8日生まれ、東京都出身。新宿のディスコでのDJ、リミックス・ユニット「The JG's」での活動を経て、92年よりダンス＆ボーカル・ユニットのtrf （現在：TRF）のDJを担当し、93年シングル「GOING 2 DANCE / OPEN YOUR MIND」、アルバム『trf 〜THIS IS THE TRUTH〜』でメジャー・デビュー。2nd「EZ DO DANCE」はオリコン最高15位ながら約80万枚のロングセラーに。94年より5作連続のミリオンヒット、95年末には日本レコード大賞も受賞する。10年代からは、バラエティタレントとしても活躍すると同時に、日本の伝統文化でもある"お祭り“”盆踊り”を広めるために国内外で精力的に活動中。25年10月にはアイドルユニットBEYOOOOONDSとのコラボレーション・シングル「最KOO DE DANCE」をリリースし、オリコンCDシングル最高2位を獲得。

臼井孝（うすい・たかし）

人と音楽をつなげたい音楽マーケッター。1968年、京都市生まれ。京都大学大学院理学研究科卒業。総合化学会社、音楽系の広告代理店を経て、'05年に『T2U音楽研究所』を設立し独立。以来、音楽市場やヒットチャートの分析執筆や、プレイリスト「おとラボ」など配信サイトでの選曲、CDの企画や解説を手がける。著書に『記録と記憶で読み解くJ-POPヒット列伝』（いそっぷ社）、ラジオ番組『渋谷いきいき倶楽部』（渋谷のラジオ）に出演中。データに愛と情熱を注いで音楽を届けるのがライフワーク。



