¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤ò´Þ¤à6´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè75´ü²¦¾Àï7ÈÖ¾¡Éé¡ÊÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤ÎÂè2¶É¤¬25Æü¸áÁ°9»þ¡¢Á°Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¡×¤ÇºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀã²½¾Ñ¤·¤¿Éú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤Ç¡¢Ç®Àï¤¬»Ø¤··Ñ¤¬¤ì¤ë¡£ÂÐ¶É¼¼¤Î¼¼²¹¤Ï21ÅÙ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¡¢¸áÁ°8»þ40Ê¬¤ËÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥¤¬Æþ¼¼¡£Æ£°æ¤Ï47Ê¬¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¡¢1ÆüÌÜ¤Î»Ø¤·¼ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï1ÆüÌÜ¤ËÉõ¤¸¤¿57¼êÌÜ¤ò¡¢Î©²ñ¿Í¤ÎÊ¡ºêÊ¸¸ã¶åÃÊ¡Ê66¡Ë¤¬³«Éõ¡£Éõ¤¸¼ê¤Ï¡Ö¢¥7»ÍÊâ¡×¤À¤Ã¤¿¡£±ÊÀ¥¿Ø¤Î·Ë¤Î³èÍÑ¤òËÉ¤°¼õ¤±¤Î°ì¼ê¡£
¡¡Àè¼êÆ£°æ¡¢¸å¼ê±ÊÀ¥¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÂÐ¶É¡£³Ñ´¹¤ï¤ê¤ÎÀï·¿¤«¤é¡¢±ÊÀ¥¤Î30¼êÌÜ¢¤7¸ÞÊâ¤«¤éÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¾´ý¤Ë¡£±ÊÀ¥¤Ï7¶Ú¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¡¢¼é¤ê¤â¶â¶ä4Ëç¤ò»È¤Ã¤¿¹¥·Á¤Ç¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ä¡£Æ£°æ¤Ï4¼·¤Î¶â¡¢3¼·¤Î·Ë¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¡¢±¦ÊÕ¤«¤é¹¶¤á¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¼ê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ê¡ºê¤Ï¡Ö±ÊÀ¥¤µ¤ó¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤°¤è¤¦¤ÊºÙ¤«¤¤¼ê¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÏÃ¤¹¡£¡ÖÄ¹¤¤ÃæÈ×¤ÎÀï¤¤¡£Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ê½ç¤òåÌÌ©¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£