¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤Ë¡ÈÈà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤ËËÜ¿ÍÇú¾Ð¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬¡È9Ç¯´ÖÈà»á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÀèÇÚ·Ý¿Í¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÐËå¤Ç¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¡ª¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊËå
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¤È¤½¤Î¼ÂËå¤Ç¤¢¤ë¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤éÃÏ¹ö¤Ç¤âËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Å¤¯¾Â¤Ã¤¿Îø°¦¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦Îø°¦¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£º£²ó¤Ï¹ÓÀî»ÐËå¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¤Ú¤¨¡¦RIHO¡ÊÊ¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¡Ë¡¦°ðÅÄÈþµª¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¹ÓÀî¤«¤é¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡ÖÈà»á¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦9Ç¯¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¡£
·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ3Ç¯¤¯¤é¤¤Îø°¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ÓÀî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎø¥Ð¥Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤ÇÎø°¦¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤ÏÎø°¦¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀ¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¤È¤¤ËÃÏ¸µ¤ÎÀèÇÚ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿2²ó¤À¤±¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ú¤¨¤«¤é9Ç¯Á°¤ËÊÌ¤ì¤¿¸¶°ø¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤·ë¹½Â«Çû¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤Áé¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÂÎÄ´°¤¯¤Æº£Æü²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤Ø¤ó¤«¤â¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ØÉâµ¤¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡Ö¤½¤Î¿®ÍÑ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÌ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¹ÓÀî¡£
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¤ó¤«¤Ê¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¹ðÇò¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤â·ë¹½¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»ä¤ÏÊû¤²¤ë¡¢Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤Ê¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤µ¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÉÕ¤¹ç¤¦¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¸øÉ½¤·¤¿¤¤¤·¤È¤«¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¹ÓÀî¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡õ¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê³¿Äâ¡Ë¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£ÀèÇÚ·Ý¿Í2¿Í¤«¤é¹ÓÀî¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡È¹ÓÀî¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤À¤È»×¤¦¡©¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¥¤¥ï¥¯¥é¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú¤¬¡Ä¡£
¡Ö¶¯µ¤¤¬¤¹¤®¤ë¡¢·ä¤¬¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤ÃË¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÀî¤Î´é¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²Ä°¦¤¤¤Î¤ËËÜÅö¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆâÌÌ¤¬ËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Éíå¤¹¤®¤ë°Õ¸«¤Ë¡¢¹ÓÀî¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¡¼¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï°ðÅÄ¤â¡Ö¡È¶¯¤¹¤®¤ë¡É¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢¡È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ï¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹°ã¤¦¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£