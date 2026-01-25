¼«Ëý¤Î³¤Á¯¤«¤éÄêÈÖ¤Þ¤Ç¡Ö¥é¥¤¥Õ¤Î·ÃÊý´¬¡×Á´9¼ï¤¬¤É¤ì¤â¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯ÅÙ¤¬¸÷¤ë¡Ô25Æü¤Þ¤Ç¡Õ
2026Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ö¥é¥¤¥Õ¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢³¤Á¯¡¦Æù¡¦¥µ¥é¥À·Ï¤Þ¤ÇÁ´9¼ïÎà¤Î·ÃÊý´¬¤òÍ½ÌóÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï1·î25Æü¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓÅ¹Æ¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¾µ¤ê¡¢¼õ¼è¤êÆü¤ò2·î2Æü¤Þ¤¿¤Ï3Æü¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤½¤¦...
¡üÍ½Ìó¸ÂÄê¡Ö¶ËÂÀ¹¬Ê¡³¤Á¯ÂÀ´¬¡×
ËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©¡¦¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡¦°ËÀª¹õÄ¬¤Þ¤À¤¤¤Ê¤É¡¢¸·Áª³¤Á¯¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¶ËÂÀÂÀ´¬¤¡£¿©¤Ù¤´¤¿¤¨È´·²¤Ç¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î³¤Á¯·Ï¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¿©¤ÙÀÚ¤ê¤ä¾®¿Í¿ô¤Ç¤ÎÀáÊ¬¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¤ª¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¤è¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ3002±ß¡¢¥Ï¡¼¥Õ1512±ß¡£
¡üÍ½Ìó¸ÂÄê¡Ö¹ñ»ºÀ¸ËÜËî»°ËæÂÀ´¬¡×
¹ñ»º¤ÎÀ¸ËÜ¤Þ¤°¤í¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê·ÃÊý´¬¡£¤Þ¤°¤í¹¥¤¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢»Ý¤ß¤ÈËþÂ´¶¤Î¹â¤¤ËÜ³ÊÇÉÂÀ´¬¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ3218±ß¡£
¡üÍ½Ìó¸ÂÄê¡Ö¿À¸Íµí¤ÎÂÀ´¬¡×
³¤Á¯¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¿À¸Íµí¤ò»È¤Ã¤¿Æù·Ï¤Î·ÃÊý´¬¡£´¬¤¼÷»Ê¤Î¶ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¹âµéµíÆù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ2678±ß¡£
¡üÍ½Ìó¸ÂÄê¡ÖÀ¸¥µ¡¼¥â¥ó¡¦¤º¤ï¤¤¤¬¤ËÆþ¤ê¶Ì»Ò¥µ¥é¥ÀÂÀ´¬¡×
À¸¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¶Ì»Ò¥µ¥é¥À¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢³¤Á¯¡ß¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÂÀ´¬¤¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¹¥¤Þ¤ì¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ1814±ß¡£
¡üËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©Æþ¤ê³¤Á¯ÂÀ´¬
ËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³¤Á¯¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë´¬¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î³¤Á¯·ÃÊý´¬¡£³¤¤Î»Ý¤ß¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ1706±ß¡£
¡ü¤Þ¤°¤í¤¿¤Ã¤×¤êÂÀ´¬¡ÊËÜËîÆþ¤ê¡Ë
ËÜËîÆþ¤ê¤Î¤Þ¤°¤í¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢µû¤Î»ÝÌ£½Å»ë¤ÎÂÀ´¬¤¡£¤Þ¤°¤í¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ1598±ß¡£
¡üÀ¸¥µ¡¼¥â¥óÆþ¤ê¥µ¥é¥ÀÂÀ´¬
À¸¥µ¡¼¥â¥ó¤È¤È¤Ó¤Ã¤³¤Ê¤É¥µ¥é¥ÀÉ÷¤Î¶ñºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢½÷À¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÀ´¬¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï1ËÜ1490±ß¡£
¡üÂÀ´¬¥Ï¡¼¥Õ¥»¥Ã¥È
3¼ïÎà¤ÎÂÀ´¬¤¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡£²ÈÂ²¤ä¥·¥§¥¢ÍÑ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2376±ß¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
