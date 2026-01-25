PIXPRO FZ55 ブラック

　「BCNランキング」2026年1月12日〜18日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　PIXPRO C1 ブラック

C1(BK)（KODAK）

3位　instax mini Evo Cinema

instax mini Evo Cinema（富士フイルム）

4位　PIXPRO C1 ブラウン

C1(BN)（KODAK）

5位　PowerShot SX740 HS シルバー

PSSX740HS(SL)（キヤノン）

6位　PowerShot SX740 HS ブラック

PSSX740HS(BK)（キヤノン）

7位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

8位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

9位　IXY 650 m シルバー

IXY650M(SL)（キヤノン）

10位　LUMIX TZ99 ブラック

DC-TZ99-K（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。