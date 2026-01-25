¡ÖÄ©È¯¤Ë¾è¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×Ãæ¹ñGK¤Î¡ÈÀú¤ê¡É¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡£ÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤¬Æ²¡¹¤ÎPKÀ®¸ù¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ê¤¤¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö³Ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¡¢20Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¹¬À®¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢Á°È¾¤ò£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢59Ê¬¤Ë£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¤À¡£
¡¡Å¨GK¤ÏÀ¹¤ó¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÎ¾ÌÜ¤Èº´Æ£¤ò»Øº¹¤¹¡£ÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤Ï²¿ÅÙ¤â¿¼¸ÆµÛ¤·¡¢½¸Ãæ¡£¤½¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±Ô¤¤PK¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡ØDAZN¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡ª¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¡×
¡ÖÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¤Á¹¥¤¡×
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ê¤¤¤ÎºÇ¹â¡×
¡Öº´Æ£¤Ï¤³¤ÎÀ¤Âå¤Çµ¬³Ê³°¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö³Ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÄ©È¯¤Ë¾è¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼Ä©È¯¤·¤ÆµÕ¤ËÈô¤Ö...¡×
¡ÖÀú¤êÅÝ¤·¤ÆµÕ¤ËÈô¤Ö¡×
¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÎ¶Ç·²ð¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡£³ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢76Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¤¬¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢£´¡Ý£°¤Ç´°¾¡¡£º´Æ£¤ÏÂç²ñÄÌ»»£´¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢MVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨GK¡ÖÀú¤êÅÝ¤·¤ÆµÕ¤ËÈô¤Ö¡×PKÀ®¸ù¤Îº´Æ£¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÉ¨¥¹¥é¢ª¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜ¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï12Ê¬¤ËÂç´ØÍ§æÆ¡¢20Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¹¬À®¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢Á°È¾¤ò£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤ë¡£·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢59Ê¬¤Ë£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¦¡£Áê¼ê¤Î¥Ï¥ó¥É¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ïº´Æ£Î¶Ç·²ð¤À¡£
¡¡Å¨GK¤ÏÀ¹¤ó¤Ë²¿¤«¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÎ¾ÌÜ¤Èº´Æ£¤ò»Øº¹¤¹¡£ÆüËÜ¤Î10ÈÖ¤Ï²¿ÅÙ¤â¿¼¸ÆµÛ¤·¡¢½¸Ãæ¡£¤½¤·¤ÆÎäÀÅ¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎµÕ¤òÆÍ¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î±Ô¤¤PK¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡ª¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¡×
¡ÖÁ´¤¯¸«¤Ê¤¤º´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬¤Á¹¥¤¡×
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤Ê¤¤¤ÎºÇ¹â¡×
¡Öº´Æ£¤Ï¤³¤ÎÀ¤Âå¤Çµ¬³Ê³°¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö³Ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¡¢¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¡Ö¤³¤ó¤ÊÄ©È¯¤Ë¾è¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼Ä©È¯¤·¤ÆµÕ¤ËÈô¤Ö...¡×
¡ÖÀú¤êÅÝ¤·¤ÆµÕ¤ËÈô¤Ö¡×
¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÎ¶Ç·²ð¤¬¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡£³ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢76Ê¬¤Ë¾®ÁÒ¤¬¼«¿È£²ÅÙÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢£´¡Ý£°¤Ç´°¾¡¡£º´Æ£¤ÏÂç²ñÄÌ»»£´¥´¡¼¥ë¤ÇÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢MVP¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨GK¡ÖÀú¤êÅÝ¤·¤ÆµÕ¤ËÈô¤Ö¡×PKÀ®¸ù¤Îº´Æ£¡¢¤¤ì¤¤¤ÊÉ¨¥¹¥é¢ª¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×