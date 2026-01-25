広島に住む加藤りつこさんは、３１年前の１月１７日に発生した阪神・淡路大震災で、ひとり息子を失いました。亡き息子の手紙に背中を押された母親の歩みと、その手紙がつむいだ人々との出会いを、広島テレビの塚原美緒記者が取材しました。

鎮魂の祈りに包まれる兵庫県神戸市。６４３４人が犠牲になった阪神・淡路大震災から、１月１７日で３１年がたちました。



■加藤りつこさん

「３１という数字を見たときに、３１年も会っていないんだっていう、そこに気付くんですよ。私にとっては、いつも今のことであり、きのうのことであり。」

広島から訪れた加藤りつこさんは、息子の貴光さんを亡くしました。追悼式典があった東遊園地には、息子の名前が刻まれています。



■加藤りつこさん

「愛しいですよね。本当に愛おしい名前です。」

当時、神戸大学の学生だった貴光さんは、国連職員として世界平和に貢献することを夢見ていました。



■加藤律子さんの息子・貴光さん

「こんな世の中では、人間せっかく言葉がしゃべれるのに、もったいないではないか。」

しかし、震災により下宿先のマンションが倒壊。２１歳の若さで、その夢は絶たれました。絶望するりつこさんの支えになったのは、貴光さんが遺した手紙でした。



■貴光さんの手紙（一部抜粋）

「親愛なる母上様。私はあなたから多くの羽根をいただいてきました。あなたと、そしてみんなの希望と期待を無にしないためにも、力の続く限り翔び続けます。」

息子の言葉に背中を押され、りつこさんは各地で講演や被災地支援を続けてきました。そして２０２５年１２月、平和を願った貴光さんの思いをつむぐチャリティーコンサートを開きました。

会場に選んだのは、貴光さんのマンションがあった兵庫県西宮市の夙川（しゅくがわ）です。ここは、貴光さんが命を落とした場所で、りつこさんがこれまで足を運ぶことができませんでした。



■加藤りつこさん

「そこで貴光が亡くなって、私もここで声かけてやれなかったっていう、たった一人で逝かせたっていうことで、あの場所に立つのがものすごく辛かったんですけど…」

コンサートには、これまで出会った人たちが大勢駆けつけてくれました。笑顔に包まれたこの日、りつこさんには大きな変化がありました。悲しい町だった夙川が、『あったかい町』へ。息子の死と向き合い続けたりつこさんの心に、光が差した瞬間でした。



■加藤りつこさん

「ずっと涙。でも、夙川が悲しい町じゃなくなった。ほんとに、すごくあったかい町になったから、また行きたいって気持ちにさせられた。変わったわ、気持ちが。」

３１年目の１月１７日。追悼行事を終え、りつこさんは夙川に向かいました。一歩ずつ、かつてマンションのあった場所を目指します。



■加藤りつこさん

「貴光と、ここまでは来たんですよ。大学に入って１１月の六甲祭。学園祭のとき。」

りつこさんは、ただ静かに佇んでいました。あの日から３１年、ようやく訪れた穏やかな時間でした。



■加藤りつこさん

「あの頃とは（景色が）全然違います。ちょっとホッとしますね。違うほうが。コンサートがここでできたこと、それは全てですね。集まってくださった方々、それから演奏してくださった方々、そういう方々全てが、一緒にここにいてくださったこと、来てくださったこと、それが大きな救いになったかな、 私の。」

今回、神戸市の中学校から講演を依頼されたりつこさん。生徒たちの手には、貴光さんが遺した手紙がありました。りつこさんが伝えたのは、貴光さんの思いと命の尊さです。

■加藤りつこさん

「私は、この子に恥じないように生きなければいけない。そういう思いにさせてくれる言葉なんですね。命とはあなたが持っている時間です。命を大事に、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございました。」

講演後、またひとつ出会いがありました。



■神戸市立有野北中学校 内海大河さん

「今、自分にできることを精一杯行い、一つしかない自分の命を自分で守り、責任を果たそうと思いました。本日は、大変貴重なお時間をありがとうございました。」

３年生の内海大河さんの夢は、国際ジャーナリストだと言います。



■神戸市立有野北中学校 内海大河さん

「お話を聴いて、わーすごいなと。（貴光さんの志は）僕の目指してるものに近いです。本当にありがとうございます。」



■加藤りつこさん

「そうですか！最高の出会いでした！ありがとう、忘れません。」

３１年が経ち、当時を知らない世代も多くなりました。『つむぐ』亡き息子の思いを胸に、母は歩み続けます。



■加藤りつこさん

「あの手紙があったから、今こうやって生きて来られたんですよね。この３１年、ずっと出会いに感動してここまで来れたんですよ。この手紙からの出会い、貴光を通しての出会いがものすごく多かったんですよね。だからあの子の仕業だなっていう。私が感動して前向いて、一歩でも二歩でも前に歩んでくれることが、あの子の願いだったんだなっていうのを感じるんですよね。」



【テレビ派 ２０２６年１月２１日放送】