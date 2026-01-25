【浮気】父の浮気現場を目撃してショックを受ける娘!?自宅に浮気写真を投函されて、離婚した両親【作者に聞いた】
【漫画を読む】父の浮気現場を目撃してしまう娘だが…!?
家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作の40〜42話までをお届けするとともに、著者に探偵はどうやって愛人の写真を投稿したのが娘さんだと気が付いたかなどについてもインタビューした。
愛人のロベールさんは、元同僚の利根川さんにお金を貸してほしいと電話をする。他の同僚などにも相談をしたが、誰もロベールさんを助けてくれなかったという…。
利根川さんは新卒のときにロベールさんにいじめられ、それ以来大嫌いなのだ。ロベールさんが会社を辞めた日、利根川さんに対する嫌味やマウントではなく「ごめんなさい」という一言があれば、許したかもしれない。
そして「今更何を言われても、もう遅いです」などと言って、利根川さんは一方的に電話を切る。
一方、浮気をされた筧さんの娘・庵ちゃんは高校受験の試験日を迎える。妻が「忘れ物ない？受験票持った？」などと心配していると、バイクで探偵の七五三さんがやって来る。電車だとコロナの感染を心配して、高校まで送ってくれるという。
七五三さんは庵ちゃんを送ったあとに筧さんの家に行くと、妻に「娘を送ってくださりありがとうございました。これガソリン代です」と言われて、封筒を渡される。
けれど七五三さんはその封筒を受け取らず、「筧さんの依頼を最後まで解決できなかったお詫びもあるので」などと話す。結局自宅に浮気相手の写真を投函した人の正体はわからないが、妻はあの写真のおかげで離婚ができたので、気にしていないようだ。
すると、「もしかしたらいつの日か、犯人がわかる日が来るかもしれませんよ？たとえば…お子さんが大人になるころにとか？」と意味深なことを言う七五三さん。
後日、七五三さんは庵ちゃんと会ったときに「庵ちゃんでしょ？あの写真投函したの？」と尋ねる。少し前に塾の帰りにお父さんが浮気しているところを目撃して、お母さんに教えたいと思ったという。そしてお父さんの部屋のパソコンを見たら浮気の写真を発見して、その写真を自宅のポストへ入れたとのことだ。
庵ちゃんは高校生になる前に、両親には離婚してほしかったのだと打ち明ける。まるで女優のような庵ちゃんの行動に、半分呆れる七五三さん。現在は母と二人で暮らし、高校生活も満喫している庵ちゃんであった。
――七五三さんはどうやって写真を投函したのが庵ちゃんだと気が付いたのでしょうか？
本当に不思議です(笑)。でも冒頭に切手がないことに気づいていたので、住所を知る人間かもしくは身内の人間であることは、推測していたのかもしれません。ロベールさんが自爆したくて出したと思うとちょっとおもしろいですが、自分が損することになるのでそれはなかったのですね(笑)
――本作は今回で最終話を迎えました。読者の方々にメッセージをお願いします。
こちらの作品はフォロワー様ご提供のお話でしたが、特定回避のため他のフォロワー様のお話やまた自身の補完があるので至らぬ部分ありましたが、漫画として楽しんでもらえましたらうれしく思います。ご愛読深く感謝申し上げます。
離婚をして親子2人で幸せに暮らす筧さん親子。家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人さんは、ほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればこの機会に読んでほしい！
取材協力：家事しないと死ぬ旦那を猫いてる人(@100dannashinu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。