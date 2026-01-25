¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û´Ý»³´õ¤¬ÆüËÜÀªºÇ¹â4°Ì¡¡¥²¡¼¥È²¼¤²²ÃÅÀ¤â¤é¤¨¤º¤â¡Ö¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡þ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒWÇÕ¸Ä¿ÍÀï »¥ËÚÂç²ñ(24Æü¡Á25Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì)
»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»ÒWÇÕ¡£´Ý»³´õÁª¼ê¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ2ÈÖÌÜ¤ÎÈôµ÷Î¥¤È¤Ê¤ë130m¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£
2²óÌÜ¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¥²¡¼¥È¤ò1ÃÊ²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥³¡¼¥Á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ê¥²¡¼¥È¤ò²¼¤²¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡ÊÂçÁÒ»³¤Ï137m¡Ë¤Î95¡ó¤òÈô¤Ö¤È²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿2²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èôµ÷Î¥¤Ï126.5m¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²ÃÅÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£ºÇ½ª½ç°Ì¤Ï4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡Ö1ËÜÌÜ¤Ï¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²ù¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µ÷Î¥¤ò½Ð¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È¿ôÆü¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¡¼¥¸¥Ò¥ëÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤â¡¢¾å¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤¿´Ý»³Áª¼ê¡£25Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØÁ°¥é¥¹¥È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢º£µ¨7¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£