¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡Ê¥¥ß¥×¥ê¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï Ëè½µÆüÍË¡¡Á°8¡§30¡ËºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè49ÏÃ¡Ö¥¥ß¤È°ì½ï¤Ë¡ª¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¢ö¡×¤¬¡¢ËÜÆü25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½ªÈ×¡¢2·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¿·ºî¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¡¦¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡ÙÀßÄê²è
¡¡Âè49ÏÃ¤Î½ªÈ×¡¢¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤«¤éÀ¤³¦¤òµß¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¤¦¤¿¤ÎËå¡¦¤Ï¤â¤ê¤¬ÃµÄå»Ñ¤Ç¤¦¤¿¤¿¤Á¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃµÄå¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤è¤ê¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡¿ÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¦¤¿¤¿¤Á¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îµ×¡¹¤ËÌ¾ÃµÄå¤Ï¤â¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬¥¥ß¥×¥êÃ£¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤«»ëÄ°¼Ô¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¿´î¤è¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÃµÄå¤Ï¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬Àè¹ÔÅÐ¾ì¤Ç¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤È¤Ï¡×¡ÖÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¥å¥¢¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢1999Ç¯¤¬ÉñÂæ¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÌÀÃÒ¤¢¤ó¤Ê¤Ï¡¢¥Þ¥³¥È¥ß¥é¥¤¥¿¥¦¥ó¤ËÊë¤é¤¹14ºÐ¤ÎÃæ³Ø£²Ç¯À¸¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÅÀº¡¦¥Ý¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤ªÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ2027Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Î¤Þ¤³¤È¤ß¤é¤¤»Ô¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡Ì¾ÃµÄå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë14ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¦¾®ÎÓ¤ß¤¯¤ë¤È½Ð²ñ¤¦¤È»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤òÅð¤Þ¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤2¿Í¤Ï¡ÚÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î¥Ê¥¾¡ª¥¥å¥¢¥Ã¥È²ò·è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¿äÍý¤Ç¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤¬¸µ¤Î»þÂå¤ËÌá¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤òÃµ¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
